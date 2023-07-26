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Ekonomi

Kooperatiflere destek ödemesinde yeni sınır! Bakan Bolat duyurdu

Ticaret Bakanı Bakan Ömer Bolat, 'Mal alım desteğinin üst sınırı 400.000-TL'ye, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60.000-TL'ye, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274.000-TL'ye yükseltilmiştir.' dedi.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Kooperatiflere destek ödemesinde yeni sınır! Bakan Bolat duyurdu
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Bakan Bolat'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifleri desteklemeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda; 2023 yılının ikinci yarısında hibe tutarlarında yapılan güncelleme ile alım desteklerinin üst sınırları %100, istihdam desteklerinin üst sınırları yaklaşık %33 oranında arttırılmış; mal alım desteğinin üst sınırı 400.000-TL'ye, hizmet alım desteğinin üst sınırı 60.000-TL'ye, istihdam desteğinin üst sınırı yaklaşık 274.000-TL'ye yükseltilmiştir.

Destek Programına ilişkin başvurular 14 Ağustos 2023 tarihlerine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilmektedir.

  • Ticaret Bakanı
  • Mal alım desteği
  • Hizmet alım desteği
  • İstihdam desteği

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