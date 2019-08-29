Araç sahipleri dikkat, paranızı geri alabilirsiniz: Son tarih 2 Eylül

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Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvuru uyarısı: Son tarih 2 Eylül

Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarının iadesi için, 2 Eylül Pazartesi gününe kadar başvurulması gerekiyor.

  • AA
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 12 Haziran'da yürürlüğe giren Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Bu kapsamda, verilmiş idari para cezalarına ilişkin tebliğde bulunulmazken, tebliğ edilenlerin tahsilatı yapılmıyor. Bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarları ise iade edilecek.

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon liranın iadesi yapılacak.

Düzenleme, 1 Ocak ile 12 Haziran (bu tarih hariç) arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan yasak geçişler nedeniyle kesilen idari para cezalarını kapsıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce ilgililerin başvurusu aranmadan idari yaptırım kararı düzenlenmiyor, düzenlenmiş idari yaptırım kararları tebliğ edilmiyor, kesinleşmiş ve ödenmemiş idari para cezaları takip için vergi dairelerine bildirilmiyor.

Takip için ilgili vergi dairesine bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeden terkin edilerek, takip işlemleri sonlandırılıyor. İdari para cezalarına ilişkin vergi dairesinin taraf olduğu dava varsa "mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilmesi için" ilgili mahkemeye bildirimde bulunuluyor.

Ödenen idari para cezasının iadesi için dilekçeyle vergi dairelerine 2 Eylül'e kadar başvuru yapılacak. Buna göre, ödemenin vergi dairesine, bankalara ya da PTT'ye yapılmış olması halinde, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere herhangi bir vergi dairesine dilekçeyle başvuruluyor.

Ödemenin, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sanal POS üzerinden veya genel müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda dilekçe, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere yine herhangi bir vergi dairesine iletiliyor.

Dilekçeler, başvuruyu alan vergi dairelerince, iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletiliyor. Vergi dairelerince iade işlemleri, 30 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek.

Doğrudan muhasebe birimlerine yapılmış ödemeler için de ilgili muhasebe birimlerine yine 2 Eylül'e kadar başvurulacak.

- "HAKLARINI KAYBEDERLER"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü güzergah olarak kullanan ve cezaya çarptırılan sürücülerin sıkıntılarının, geçen yıl çıkarılan yasayla çözüme kavuşturulduğunu ancak bu yıl da benzer bir sorunun oluştuğunu söyledi.

Sınırlamalardan haberi olmadan köprüden geçiş yapan vatandaşların on binlerce liralık cezalarla ciddi sorun yaşadığını belirten Ağaoğlu, söz konusu cezaların pek çok vatandaş için ödenemez noktaya ulaştığını bildirdi.

Ağaoğlu, sorunun çözümü için kendilerinin de çeşitli temaslarda bulunduklarını, bu yıl için kesilen cezalar için yasal düzenleme yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanması yasak bazı birinci sınıf araçlar ki bunlar birinci sınıf olmasına rağmen ruhsatında panelvan, kamyonet ve van tipi yazan araçlardır, bunların her geçişinde cezalar katlandı. Şimdi bu cezaların iadesi için imkan tanındı. Buna göre, vatandaşların, 2 Eylül Pazartesi gününe kadar dilekçelerle vergi dairelerine başvurması gerekiyor. Köprü geçiş sınırlamalarını ihlal ederek karşılaştıkları cezayı ödemiş olanlar dikkat etsin, bu tarihe kadar başvuruda bulunmayanlar iade haklarını kaybedecek. Vatandaşların makbuzlarıyla birlikte başvuru yapması önem taşıyor."

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