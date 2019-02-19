13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3154
  • 6,0196
  • 226.893
  • 101.111
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Köprü geçiş cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat'ta

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle ödenen idari para cezalarının iadesine ilişkin başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının iadesi için başvuru süresi 28 Şubat'ta dolacak. 
 
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle düzenlenen idari para cezaları iade edilecek.
 
Düzenleme, 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde bu köprülerden yasak olduğu halde geçiş yapılması nedeniyle ödenen idari para cezalarını kapsıyor.
 
Söz konusu geçişler nedeniyle idari para cezası verilmesi gereken kişilere bu cezalar uygulanmayacak, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarlarının iadesi sağlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü de kesinleşmiş ve ödenmemiş idari para cezalarını takip için vergi dairelerine bildirmeyecek.
 
Vergi daireleri takip için bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlarını, herhangi bir başvuru beklemeden terkin edecek ve takip işlemlerini sonlandıracak.
 
Bu idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, "mahkemece karar verilmesine yer olmadığı" şekilde sonuçlandırılması için ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacak.
 
EN YAKIN VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULACAK
 
Ödeme vergi dairesine, bankalara veya PTT'ye yapılmış ise motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere en yakın vergi dairesine başvurulacak.
 
Ödemenin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş sanal POS üzerinden veya genel müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda ise Ankara Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere, yine en yakın vergi dairesine başvurulması önem taşıyor.
 
Başvuruların, dilekçeyle en yakın vergi dairesine 28 Şubat'a kadar yapılması gerekiyor.
 
Başvuruyu alan vergi daireleri, bu dilekçeyi iadeyi yapacak vergi dairesine aynı gün elektronik ortamda iletilecek. Vergi dairelerince iade işlemleri, 29 Mart'a kadar gerçekleştirilecek.
 
Doğrudan ilgili muhasebe birimlerine ödeme yapılması halinde de bu birimlere yine dilekçeyle başvurulacak.
 
Tüzel kişilik adına yapılacak başvurular kanuni temsilciler tarafından gerçekleştirilecek. Dilekçede, borçlunun adı, kimlik numarası, iletişim bilgileri, araç plaka numarası ve banka bilgilerinin yer alması gerekiyor.
 

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü tecavüz ettikleri kadın teröristleri infaz ediyor

Terör örgütü tecavüz ettikleri kadın teröristleri infaz ediyor

82’si muvazzaf yüzlerce FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

82’si muvazzaf yüzlerce FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti

Japon devinden İngiltere kararı: Üretim tesisini kapatıyor

Japon devinden İngiltere kararı: Üretim tesisini kapatıyor

İmzalar atıldı, 105 adet üretilecek

İmzalar atıldı, 105 adet üretilecek

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Son başvuru tarihi 28 Şubat

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: Son başvuru tarihi 28 Şubat

Akrobosi ekibindeki jetler havada çarpıştı

Akrobosi ekibindeki jetler havada çarpıştı

Türkiye-Katar arasında dev iş birliği

Türkiye-Katar arasında dev iş birliği
 

POPÜLER HABERLER

BAE ABD´den Patriot füzesi alıyor

BAE ABD´den Patriot füzesi alıyor

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA