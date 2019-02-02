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Köprü ve otoyollardan 5 yılda 6,2 milyar lira gelir elde edildi

Türkiye'de devlete ait köprü ve otoyollardan son 5 yılda yaklaşık 2 milyar 151 milyon araç devlete ait köprü ve otoyollardan yararlanırken, 6,2 milyar lira gelir elde edildi.

  • AA
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AA muhabirinin, Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 2014-2018 döneminde köprü ve otoyollardan elde edilen gelirlerde artış gerçekleşti.

Yıllar itibarıyla bakıldığında, köprü ve otoyollardan 2014'te 854 milyon 285 bin 334 lira, 2015'te 880 milyon 227 bin 681 lira, 2016'da 1 milyar 204 milyon 205 bin 53 lira, 2017'de 1 milyar 458 milyon 77 bin 513 lira ve 2018'de 1 milyar 798 milyon 738 bin 189 lira gelir sağlandı.

Böylece, köprü ve otoyollardan geçişler sonucu son 5 yılda toplam 6 milyar 195 milyon 533 bin 770 lira net gelir oluştu.

Köprülerden elde edilen gelir 1 milyar 563 milyon 20 bin 305 lirayı bulurken, otoyollardan 4 milyar 632 milyon 513 bin 465 lira gelir devletin kasasına girmiş oldu.

2 MİLYAR 151 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Söz konusu 5 yılda 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyolları kullanan araçların toplam sayısında da artış oldu. Bu dönemde 2 milyar 150 milyon 978 bin 545 araç devlete ait köprü ve otoyolları kullandı.

Bu araçların 693 milyon 701 bin 911'i köprülerden geçiş yaparken, 1 milyar 457 milyon 276 bin 634'ü otoyollardan gitti.

Köprüleri 2014'te 150 milyon 133 bin 24, 2015'te 141 milyon 36 bin 112, 2016'da 134 milyon 920 bin 661, 2017'de 149 milyon 409 bin 456, 2018'de 118 milyon 202 bin 658 araç kullandı.

Otoyollardan 2014'te 249 milyon 358 bin 765, 2015'te 271 milyon 437 bin 242, 2016'da 282 milyon 311 bin 520, 2017'de 308 milyon 930 bin 213, 2018'de ise 345 milyon 238 bin 894 araç geçiş yaptı. 

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