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Ekonomi

Kopuş bekleyen Batılı ülkeler şaşkın! Erdoğan-Putin görüşmesi umutlarını boşa çıkardı

Batılı ülkelerin Türkiye ile Rusya arasındaki yakın ilişkilerde bir kopuş olacağı yönünde umutlarının Soçi'deki Erdoğan-Putin görüşmesiyle boşa çıktığını kaydeden Fransız medyası, 'Batı, Soçi zirvesi sonrasında Türkiye-Rusya ilişkilerinin derinleşmesini izliyor' değerlendirmesinde bulundu.

Star Gazetesi10 Eylül 2023 Pazar 10:11 - Güncelleme:
Kopuş bekleyen Batılı ülkeler şaşkın! Erdoğan-Putin görüşmesi umutlarını boşa çıkardı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de geçen kritik görüşmesinin yankıları sürüyor.

4 Eylül'de bölgesel gelişmeler açısından önemli kararların alındığı Soçi zirvesini gündemden düşürmeyen Fransız medyası, "Batı, Soçi zirvesi sonrasında Türkiye-Rusya ilişkilerinin derinleşmesini izliyor" başlıklı çarpıcı bir analiz yazısı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın NATO üyeliğine verdiği destek nedeniyle Ankara ile Moskova arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna ilişkin iddiaların ortaya atıldığını kaydeden Fransız basını, Batılı ülkelerin Türkiye ile Rusya arasındaki yakın ilişkilerde bir kopuş olacağı yönünde umutlandığı ancak Soçi'deki iş birliğini derinleştirme kararlarının bu umutları boşa çıkardığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'den eli boş ayrılmadığı, iki liderin turizm, enerji... gibi önemli konularda geniş kapsamlı iş birliğine imza attığı vurgulandı.

Fransız basınına konuşan uzmanlar, Soçi zirvesinin Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşimi arttığını ve her iki tarafın da bir şekilde birbirleri için vazgeçilmez olduğunu açıkça gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye ile Rusya iş birliğinin son 2-3 yılda muazzam bir şekilde büyüdüğünü belirten uzmanlar Erdoğan-Putin Soçi buluşmasının bunu çok açık bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin için kaybedilemeyecek kadar önemli olduğunun altını çizen uzmanlar, Rusya Lideri Putin'in farklı alanlarda iş birliğine odaklandığını belirtti.

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