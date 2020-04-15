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Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi martta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti

ABD'de sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, martta aylık yüzde 5,4 azalarak Ocak 1946'dan bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

AA15 Nisan 2020 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 16:59
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ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 azaldı.

Ocak 1946'dan bu yana en yüksek düşüşünü gösteren veriye yönelik piyasa beklentisi, yüzde 4 azalması yönündeydi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren sanayi üretiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok üretim tesisinin faaliyetlerini geçici olarak durdurması etkili oldu.

İmalat sanayi üretimi martta aylık yüzde 6,3 azalarak beklentinin çok üzerinde bir düşüş kaydetti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, imalat sanayi üretiminin martta yüzde 3,2 azalması yönündeydi.

Kapasite kullanım oranı ise martta 4,3 puan azalışla yüzde 72,7'ye geriledi. Kapasite kullanım oranının mart ayında yüzde 73,8 olması bekleniyordu.

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