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Ekonomi

Goldman Sachs: Koronavirüs Çin ve ABD ekonomilerini yüzde 0.4 düşürür

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, coronavirüs salgınının, ABD ve Çin ekonomilerinin her birinde büyümeyi, yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 0.4 aşağı yönlü etkileyebileceği konusunda uyardı.

DHA31.01.2020  13:16 - Güncelleme: 31.01.2020  13:16

Goldrman Sachs'ın Cuma günü yaptığı bu açıklamanın öncesinde ABD Çin'e yönelik olarak bir seyahat uyarısı yayınladı ve Çin yönetimi de dünyanın çeşitli ülkelerindeki, salgının çıkış noktası Wuhan sakinlerinin ülkeye geri getirileceğini açıkladı. Bu arada Güney Kore'deki coronavirüs vakası da 11'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 213'ü aşarken koronavirüs salgınının 18 ülkeye yayılmasıyla birlikte küresel acil durum ilan etti. WHO verilerine göre 9,692 vakanın büyük çoğunluğu virüsün ilk görüldüğü yasadışı vahşi hayvan satışının yapıldığı Çin'in Wuhan kentinde görüldü.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Küresel acil durum ilan etmemizin en büyük nedeni Çin'de yaşananlardan ziyade diğer ülkelerde yaşananlar. En büyük endişemiz virüsün sağlık sistemi gelişmemiş ülkelere sıçraması" diye uyardı.

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