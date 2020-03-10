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Ekonomi

Koronavirüs nedeniyle Türk Hava Yolları'nın Nijerya seferleri azaltıldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Nijerya'dan Türkiye'ye seferlerinin bazıları iptal edildi.

AA10 Mart 2020 Salı 15:33 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 15:33
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Edinilen bilgiye göre, tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle THY'nin Lagos, Abuja ve Port Harcourt seferlerinin bazıları iptal edildi.

İptal edilen seferlerin, Lagos'tan 17, 23 ve 29 Mart, Abuja'dan 13, 16, 20, 25, 27 Mart ve 1 Nisan, Port Harcourt'tan ise 11, 13,18, 23 ve 25 Mart tarihleri olduğu bildirildi.

Sefer tarihlerini değiştirmek isteyen yolcuların biletlerinin THY tarafından ücretsiz olarak değiştirileceği kaydedildi.

Virüsün dünyanın diğer bölgelerine göre geç ulaştığı Afrika kıtasında görülen vaka sayıları ise artmaya devam ediyor.

Kıta genelinde vakaların görüldüğü Mısır, Cezayir, Senegal, Güney Afrika, Fas, Kamerun, Tunus, Burkina Faso, Togo ve Nijerya’da şimdiye kadar yaklaşık 100 kişide virüs görüldü, 1 kişi hayatını kaybetti.

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