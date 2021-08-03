KOSGEB, işletmelerin 'finansal röntgenini' çekiyor

AA 3 Ağustos 2021 Salı 11:06 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 11:07

Kurt, KOSGEB tarafından geliştirilen İDR çalışmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmak, pazara ilişkin öngörülerini geliştirmek ve stratejik kararlarını etkin şekilde uygulamak için iş deneyimlerini sürekli olarak incelemeleri ve değişikliklere hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade eden Kurt, bunun için gerekli verilerin toplanarak analiz edilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kurt, KOSGEB'in bu doğrultuda kurum ve kuruluşlardan mevzuatları dahilinde alınan verilerini işleyerek, KOBİ'lerin kendilerini değerlendirebilecekleri İşletme Değerlendirme Raporu adında bir çalışma düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Rapor, işletmenin durumunu; Türkiye genelinde ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1'e göre sektöründe karşılaştırmasına olanak sağlıyor. Raporla işletmeye aslında sektörde nerede olduğunu, finansal tablolarını, genel gidişatını, kaynaklarını gösteriyoruz, yani işletmeye kendi fotoğrafını görme şansı veriyoruz. Ayrıca işletmelerin dışarıda yüksek ücretler vererek uzun bir zaman çerçevesinde kendi firmasıyla ilgili hazırlatacağı bir raporu direkt biz onlara sunuyoruz. Bu raporların farklı dillerde tercümesi de olduğu için ihracat yapmak için yurt dışında ziyaretlerde bulunan işletmeler, bu raporu kullanarak kendileriyle ilgili finansal bilgileri karşı tarafa sunabilir. Bu raporla işlerinin kolaylaştığını söyleyip bize teşekküre gelenler var."

İşletme Değerlendirme Raporu kapsamında toplam 50 değişken kullanılarak analizlerin yapıldığını dile getiren Kurt, değişkenlere ilişkin verilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SGK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığından alındığını aktardı.

- İŞLETMELERİN SON 5 YILI DEĞERLENDİRMEYE ALINIYOR

Kurt, işletmenin geçmiş 5 yıllık bir periyodunu da kapsayacak şekilde söz konusu değişkenlerin elektronik ortamda temin edildiğine işaret ederek, ardından veri madenciliği yöntemiyle verilerin temizlenmesi, düzeltilmesi ve birleştirilmesi işlemlerinin gerçekleştirildiğini aktardı.

Çalışmanın temelde 7 ana başlıktan oluştuğunu anlatan Kurt, "Rapor, İşletme Künye Bilgileri, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge/Yenilik/Markalaşma, Verimlilik, İhracat, Finansman gibi ana başlıklardan oluşuyor. Rapordaki temel veriler aslında firmanın nerede olduğunu sektördeki yeri, kapasitesi, mal varlıkları ve personel durumu gibi birçok noktayı karşı tarafa sunuyor. Raporun alt başlıkları bilanço usulü ve hesap özeti tutanlar için farklılaşıyor. Bilanço usulünde defter tutanlar için 44 alt başlık, hesap özeti tutanlar için 26 alt başlıktan oluşuyor." şeklinde konuştu.

Kurt, söz konusu raporun işletme özelinde yazılım marifetiyle oluşturulduğunu ve e-Devlet Kapısı üzerinden sunulduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Rapor sadece KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı KOBİ'ler için hazırlanıyor. Raporun sağ üst köşesinde yer alan karakter kod ve doğrulama kodu sistem tarafından rapora özel olarak oluşturulmaktadır. İşletme Değerlendirme Raporu, https://edevlet.kosgeb.gov.tr/BelgeDogrulama adresinden ya da kare kodu mobil cihazlarınıza okutularak doğrulanabilmektedir. İşletme Değerlendirme Raporu sistemi 2019'da eylül ayında devreye alındı. Raporun içeriğine ilişkin gözden geçirme ve güncellemeler 2020 Kasım ayında güncellenmiştir. Bugün itibarıyla 15 bin 838 rapor KOBİ'ler tarafından temin edildi."