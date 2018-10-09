KOSGEB'de borç erteleme üç ay daha uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Finansman Destek Programı'nı hayata geçirdi.

Varank, bakanlık olarak enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle, finansman maliyetlerinden kaynaklanabilecek fiyat artışlarını aşağıya çekmek için, Finansman Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği sağlıyoruz. Ayrıca, ihracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. Bu sayede, yaklaşık 3 milyar liralık bir finansmana erişim sağlamayı planlıyoruz.KOSGEB'i enflasyonla mücadelede önemli bir kurum olarak görüyoruz. İki ay önce ekonomimize yönelik saldırılar başladığında, derhal bir acil eylem planı hazırlamış ve uygulamaya başlamıştık. Açıkladığımız o destek ve önlem paketinde geri ödemeli destek alan işletmelerin KOSGEB borcunu, 30 Haziran'a kadar erteleyeceğimizi ilan etmiştik. Bu süreyi 3 ay daha uzattığımızı ilan ediyoruz Yani işletmelerimizin KOSGEB'e olan borçlarına toplamda 1 yıllık erteleme sağlamış oluyoruz"

"İthalat kaynaklı fiyat artışlarının azaltılmasını hedefliyoruz"

Mustafa Varank, yatırım maliyet artışlarına karşı destek programını da hayata geçireceklerini aktararak, "KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına, yüzde 25'e kadar ilave destek sağlayacağız." dedi.

Cari açık verilen orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün gruplarına yönelik yeni ve bütüncül bir Yerlileştirme Programı'nı ilan edecekleri bilgisini veren Varank, şunları söyledi:

"Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinde önceliğimiz, bu ürün gruplarına yönelik olacak. Böylece, döviz kuru artışından kaynaklı enflasyonun sınırlandırılmasına destek olacağız. Ayrıca, Stratejik Ürün ve Teknoyatırım Destek Programları kapsamında, cari açığa neden olan ürün ve ürün gruplarının yerlileştirilmesi için 1 milyar lirayı aşan yatırım desteğini başlattık. İkinci çağrı için hazırlıklarımızı tamamlanmak üzereyiz. Yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz. Böylelikle, ithalat kaynaklı fiyat artışlarının azaltılmasını hedefliyoruz. Yerlileştirme politikalarımız ithal edilen enflasyonu azaltmanın yanı sıra katma değerli üretimi artırıp dış finansman ihtiyacını azaltmaya da ciddi katkı sağlayacak."