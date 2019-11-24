Bu hafta resmi seçim sonuçlarının açıklanması beklenen Kosova'da, 72 saatlik itiraz sürecinden sonra 120 sandalyeli Kosova Meclisi´nin kurulması bekleniyor. Kosova Meclisi´nin kazandığı güvenoyu sonrası seçimlerde en çok oy alan Vetvendosye (Kendin Karar Al) Partisi Genel Başkanı Albin Kurti, Kosova hükümetinin kurulması ve Türkiye ile ilişkilerine yönelik DHA´ya açıklamalarda bulundu. Kurti, "Ben bu yıl Türkiye Cumhuriyeti´ne bir ziyarette bulundum. Başbakan olduğumda da dost ve müttefik iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi fikriyle yine gideceğim. Her iki ülke NATO´yla işbirliği yapmakta, buna katkıda bulunmaktalar. Aynı zamanda iki ülke olarak ekonomik yatırım ile tecrübe paylaşımını artırabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kosova Meclisi´ne giren iki Türk milletvekili ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kurti, şunları söyledi:

'TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNDE KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEKLER'

"Benim Kosova´daki Türk partisiyle görüşmelerim oldu. Bunu hem şimdi hem de daha sonra sürdüreceğiz. Şimdi aslında geçmişe kıyasla daha da iyi sürdüreceğiz. Onlar iktidarda, hükümette; biz muhalefette olmayacağız. Biz iktidarda, hükümette olacağız, biz gelecek hükümetin yöneticiliğinde de yer almış olacağız. Tabii ki Türk toplumu da orada temsil edilmiş olacaktır. Onları demokratik ve sosyo-ekonomik olarak gelişmiş bir ülkenin inşaasında ortak olarak gördüğümüz gibi aynı zamanda Türkiye ile işbirliğinde de iyi bir köprü görevi göreceklerini düşünüyoruz."