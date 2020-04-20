Kovid-19 Avrupa ortak pazarını parçalayacak mı? Gentiloni: Saat işliyor

star.com.tr 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:01 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 13:04

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Corona virus / Covid-19) pandemisi, küresel ekonomiyi de alt üst etti.



Pandeminin en büyük darbeyi vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'nın eski başbakanı Avrupa Birliği Ekonomi Komisyonu üyesi Paolo Gentiloni, birliğin içinde olduğu zor durumla ilgili Der Spiegel'e açıklamalarda bulundu.

Gentiloni, AB liderlerinin Covid-19 krizi zirvesi öncesinde verdiği demeçte, Avrupa Birliği'nin ayakta kalması için ve kıtayı tahrip eden koronavirüs salgınından kurtulması için finansal enjeksiyonlar gerektiğini belirtti.

Gentiloni 'Bu krizle başa çıkmak için 1,5 trilyon avroya (1,63 trilyon dolar) ihtiyaç duyulabilir.' dedi.

Komisyonun Ekonomik ve Mali İşler Komiseri olan Gentiloni, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa Birliği'nin ekonomik ve siyasi varlığını tehdit eden 'en kötü krizden' geçtiğini söyledi.

Gentiloni, AB'deki GSYİH'da benzeri görülmemiş bir şekilde yüzde 7,5 düşüş görülebileceğini söyleyen, Uluslararası Para Fonu (IMF) tahmini de hatırlattı. 2009 yılında, küresel mali kriz sırasında AB'nin GSYİH'sı sadece yüzde 4,4 azaldı.

ORTAK PAZAR DAĞILABİLİR

Gentiloni ülkesinin aksine, bir süredir Avrupa Birliği yönetimi ve Birlik içinde Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkelerle ters düştükleri salgının ekonomik etkisiyle mücadele etmede ortak tahvil (korona tahvil / Euroband) yaklaşımını da reddetti. Krizin atlatılması için, Avrupa bunun yerine acilen 'yeniden yapılanmayı finanse etmek için ortak bir araca ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Gentiloni'ye göre aksi takdirde, Avro Bölgesi'ndeki ekonomiler ile 'Tek Pazar'ın geri kalanı arasındaki farkların çok büyük hale gelmesi ve bu ikisinin dağılması durumu riski ortaya çıkıyor.

Bununla birlikte, Euro Bölgesi şimdiye kadar tıbbi harcamaları finanse etmek ve küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımcı olmak için sadece 500 milyar avro tahsis ettiler.

'Saat işliyor' uyarısında bulunan Gentiloni, 'Virüs bizimle barış yapmasını bekleyemeyiz. Yeniden yapılanma şimdi ilkbaharda, yaz aylarında başlamalı.' dedi.

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