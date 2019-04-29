KPSS 2019 ne zaman? KPSS şartsız memur alımı 2019 tarihleri listesi ne zaman açıklanacak? KPSS 2019’un ne zaman yapılacağı sınava girecek adaylar için hayli önem arz ediyor. KPSS’ye girecek adaylar için sınav, gelecek hayatlarını şekillendirmek ve atanmak adına bir engel taşıyor. KPSS sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. KPSS ile alım yapacak kadrolar arasında Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlar B Grubu, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler bulunmaktadır. Bazı kurumları memur kadroları için KPSS şartı arasa da bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Peki, KPSS 2019 ne zaman olacak? İşte haberimizin detayları…

2019 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları ve başvuru tarihleri şu şekilde gerçekleşecek;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav Tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tariHi: 24.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

KPSS'Lİ KPSS'SİZ MEMUR PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN?

Kamu kurumları memur kadroları için KPSS şartı arasa da bazı kurumlar KPSS şartı aramıyor. Özellikle askeri personel alımları için, bazı üniversiteler ve belediyeler için KPSS şartı aranmıyor. KPSS şartı ile memur alımı yapacak kurumlar ise adaylardan, 2017 veya 2018 yıllarında yapılmış olan kamu personeli seçme sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50, 60 , 70 veya 80 ve üzeri puan almış olmak şartı aranıyor.

ÖNEMLİ NOTLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adayların sınavın Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmaları gerekmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracak adayların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarında sınav yapılıyor ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen kadrolarına başvuracakların sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

KPSS A GRUBU KADROLAR NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

KPSS B GRUBU KADROLAR NEDİR?

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.