Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma
ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlem, 9 ay süresince geçici olarak durduruldu.
- AA
Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verildi.
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