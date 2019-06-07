28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8556
  • 6,5962
  • 250.401
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlem, 9 ay süresince geçici olarak durduruldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ABD menşeli beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin 9 ay süresince geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

Kraftlayner kağıtların ithalatının önlenmesine geçici durdurma

Sultanbeyli'de korkutan yangın

Sultanbeyli'de korkutan yangın

Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti

Başkan Erdoğan'dan taziye ziyareti

Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

Tayland'da eski başbakana 2 yıl hapis kararı

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

'Türkiye'nin S-400 alımı bölgedeki dengeleri değiştirir'

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'

'Adamla ilgili araştırma yaptık, kim olduğu ortaya çıktı'

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Suriye sınırında dikkat çeken hareketlilik

Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldı

Avrupa'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldı
 

POPÜLER HABERLER

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

Toplu ödeme yap emekli ol

Toplu ödeme yap emekli ol

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA