Kredi borçlusu KOBİ’lere, terzi usulü yapılandırma
Bankalar Birliği, binlerce KOBİ’yi ilgilendiren yeni bir tavsiye karara imza attı. Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın’ın ‘terzi usulü’ tanımlamasıyla duyurduğu kararla borçlu işletmelerin vadesi gelen taksitleri 24 aya kadar vadelendirilecek.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankalara yönelik yeni bir tavsiye kararı aldı. Yeni karar kredi borcu olan binlerce KOBİ’yi ilgilendiriyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın ‘terzi usulü’ tanımlamasıyla duyurduğu yapılandırma kararına göre nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden ‘belli şartları sağlayanlar’ vadesi gelen taksitleri 24 aya kadar vadelendirebilecek. 30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.
ALBAYRAK’TAN TWEET
Tavsiye kararının ardından Twitter’dan bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum” dedi. Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada “İşletmeler, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır” denildi.
İŞ DÜNYASI MEMNUN
Açıklamada “Esasen bankalarımız her dönemde, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı olarak, imkanlar çerçevesinde, tüm sektörler itibariyle müşterilerine kredi kanallarını açık tutmakta, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaktadır. Bundan sonra da, bankacılık sektörü, üyeleri ve ilgili diğer tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, kaynakların ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının gayreti içinde olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir” ifadesi kullanıldı.
Karar işdünyasını da memnun etti. KOBİ’lerin kredi borçlarının vadelendirilmesine yönelik tavsiye kararı üzerine bir açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç “Karar KOBİ’ler için çok olumlu. Takdirle karşılıyoruz. Bankalar, KOBİ’lerin yanında olursa bu süreci başarıyla atlatırız. Tavsiye kararını uygulama noktasında bankalara büyük görev düşüyor. Bankaların da reel sektörle aynı gemide olduğunun bilincinde olduklarından şüphemiz yok” dedi.
İşletmelere nefes aldırmak istedik
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, NTV’ye yaptığı açıklamada “Tavsiye kararlarımız birer centilmenlik kararı. İhtiyaçlar hasıl oldukça bunları sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Açıkladığımız karar daha çok sayıda firmayı ilgilendiriyor. Hakkında yasal takip başlamamak koşuluyla ve 30 Haziran’dan sonra yeniden yapılandırma yapılmadıysa firmaların 6 aylık ödemelerini öteliyoruz. Daha sonra 18 artı 6 ay 24 ay vade ile biz yeniden yapılandırmış oluyoruz. Bu son derece nefes açıcı bir uygulama. Bu işletme kredisi ve yatırım kredisi taksidi olabilir. Sektörün toplam krediler içindeki payı dörtte bir. 400 miyar TL’nin üzerinde bir rakam” dedi.
Aydın uygulamanın küçük işletmeleri nasıl etkileyeceğini ise şu sözlerle yanıtladı: “6 ay bankalara yapacağı ödemeyi yapmayacak. Ekonomiye artı değer katacak firmalar için bir uygulama. Aslında reel sektör ile bankacılık sektörü iş ortağı. Uygulamanın amacı ekonominin daha canlı olmasını sağlamak. Ekonominin normal seyri için herkes gayret göstermeli”
İYİLEŞME BAŞLADI
Bankalar Birliği’nin açıklamasında, yönetim kurulunun Yeni Ekonomi Programı’nı görüştüğü belirtilerek “Riskler göreli olarak düşmüş, para ve sermaye piyasalarında oynaklık azalmış, yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların beklentilerinde iyileşme başlamıştır. Alınan önlemlerin ekonomik faaliyetin makul bir sürede toparlanmasına destek olacağı öngörülmektedir” ifadesi de kullanıldı.
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