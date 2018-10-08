Kredi borçlusu KOBİ’lere, terzi usulü yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankalara yönelik yeni bir tavsiye kararı aldı. Yeni karar kredi borcu olan binlerce KOBİ’yi ilgilendiriyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın ‘terzi usulü’ tanımlamasıyla duyurduğu yapılandırma kararına göre nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden ‘belli şartları sağlayanlar’ vadesi gelen taksitleri 24 aya kadar vadelendirebilecek. 30 Nisan 2019 tarihine kadar vadesi dolacak spot kredileri ile taksitli kredilerin, bu dönemde vadesi gelen taksitlerin vadelendirilmesi 6 aya kadar anapara ödemesiz olacak.

ALBAYRAK’TAN TWEET

Tavsiye kararının ardından Twitter’dan bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “15 milyon TL’nin altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği’ne teşekkür ediyorum” dedi. Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamada “İşletmeler, bankalara münferiden başvuracak olup, talepleri her bir banka tarafından kendi risk yönetimi ve kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır” denildi.

İŞ DÜNYASI MEMNUN

Açıklamada “Esasen bankalarımız her dönemde, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı olarak, imkanlar çerçevesinde, tüm sektörler itibariyle müşterilerine kredi kanallarını açık tutmakta, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaktadır. Bundan sonra da, bankacılık sektörü, üyeleri ve ilgili diğer tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, kaynakların ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasının gayreti içinde olmaya ve büyümenin sağlıklı biçimde sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecektir” ifadesi kullanıldı.

Karar işdünyasını da memnun etti. KOBİ’lerin kredi borçlarının vadelendirilmesine yönelik tavsiye kararı üzerine bir açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç “Karar KOBİ’ler için çok olumlu. Takdirle karşılıyoruz. Bankalar, KOBİ’lerin yanında olursa bu süreci başarıyla atlatırız. Tavsiye kararını uygulama noktasında bankalara büyük görev düşüyor. Bankaların da reel sektörle aynı gemide olduğunun bilincinde olduklarından şüphemiz yok” dedi.