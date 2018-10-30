Kredi faizleri düşüşe geçti

Merkez Bankası 2016’dan bugüne bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizini yüzde 7.50’den yüzde 24’e yükseltmiş, bunun sonucunda da bankalarca kullandırılan kredi faizlerinde son 15 yılın zirvesi görülmüştü. Ancak daha sonra açıklanan Yeni Ekonomi Program (YEP), Enflasyonla Topyekun Mücadele, finansal kesim ve reel sektöre yönelik düzenlemeler piyasada pozitif algılandı.

PİYASALARA YANSIDI

Dış politikada ABD ile Pastör Andrew Brunson üzerinden yaşanan gerilimin ortadan kalkması da piyasalara olumlu yansıdı. Bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama ihtiyaç kredi faizi 12 Ekim’de yüzde 39.36’ya yükselse de daha sonra 64 baz puan azalarak yüzde 38.72’ye geriledi. Aynı dönemde yüzde 35.38’i gören ticari kredi faizleri de 106 baz puanlık düşüşle yüzde 34.32’ye indi. Mevduat faiz ise 22.89’a geriledi.