Kredi kartı borcu yapılandırma 2019 başvuru süreci Ziraat Bankası kredi hesaplama başvuru işlemleri

Kredi kartı borcu yapılandırma 2019 başvuru süreci nasıl olacak? Ziraat Bankası kredi hesaplama başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kredi kartı nasıl kapatılacak? soruların yanıtları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklama ile birlikte gündeme geldi. Alınan bilgilere göre kredi kartı borçları yapılandırılacak. Başkan Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü çekenler Ziraat Bankası'nda alacağı kredi ile uygun taksitlerle ödeme yapabilecek" belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sigorta prim teşviki uygulaması kapsamında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için üç puan desteği beş puana çıkarıldığını açıkladı. Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılayacak. Kredi kartı borcu yapılandırma 2019 başvuru işlemi ve süreci ile ilgili ayrıntılar haberimizde..

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi kartı borcu olan vatandaşlara bir müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çekenlerin mevcut borçlarını ödemesi için imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığı ile ödeme güçlüğü çeken vatandaşın borcu tek bir çatı altında toplanacak. Ziraat'ten çekeceği borcu ile borcu kapatacak. Aylık gelirine uygun bu borcu ödeyecek" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



KREDİ KARTI BORCU OLANLARA MÜJDE



Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza müjdemiz var. Mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için bir imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaş hangi bankaya borcu olursa olsun, Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle bu borcu ödeyebilecek. Daha sonra uygun şartlarda aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyebilecek.



22 MİLYARLIK KREDİ KULLANDIRILACAK



Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın 150 kilovat saate kadar olan kullanımlarını biz karşılayacağız. Kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü çekenler Ziraat Bankası'ndan alacağı kredi ile uygun taksitlerle ödeme yapabilecek. Halkbank 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak.



500 ve üzeri sigortalı işçi çalıştıran işverenlerimize bir müjde daha veriyoruz. Yüzde 3 olan SGK prim desteği yüzde 5'e yükseltildi.

Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık 150 KiloWatt saate kadar elektrik tüketimini devlet olarak biz üstleniyoruz. Yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak. Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza mevcut borçlarını daha kolay ödeyebilmeleri için imkan sağlıyoruz. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Vatandaşımız hangi bankaya kredi kartı borcu olursa olsun Ziraat Bankası'ndan alacağı bu krediyle borcunu kapatacak. Sonra ister 24 ay ister 60 ay vade ile aylık gelirine uygun şekilde bu borcunu ödeyecek.



AK Parti iktidarları döneminde toplamda 1.8 milyon esnaf ve sanatkara 93,4 milyar lira kredi kullandırıldı. 2002 yılında esnafa uygulanan faiz oranı yüzde 45 iken bugün bu faiz oranı yüzde 5 seviyesine geriledi. Hazine destekli esnaf kredileri bakiyesi 2018'de 31,1 milyar liraya yükseldi. Esnafa destek 202 kat arttı. Halkbank esnaf ve sanatkarların işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2019 yılında yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandıracak. 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olan sigorta pirim desteğini, 5 puana çıkarıyoruz.

SİSTEM NASIL OLACAK?



Ziraat Bankası ilerleyen günlerde başvuruları almaya başlayacak, Kredi Kartı borcu olanlar Ziraat Bankasına başvuruda bulunacak ve kredi kartı borcu kadar nakit parayı bankadan alacak. Kredi Kartı borcunu ödeyen vatandaş, Ziraat Bankasından aldığı parayı makul faiz oranlarıyla 24 ay veya 48 ay vade ile tekrar ödeyecek.