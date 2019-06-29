27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kredi kartı faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1,60 olarak belirlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu tebliğin 4'üncü maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60 şeklinde değiştirildi.

Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de şu değişikliğe gidildi:

"Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40’tır. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00’dır.”

1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek bu tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Bu arada, 6 Nisan 2019'da yayımlanan Resmi Gazete'de TCMB tarafından 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmişti.

Böylelikle 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek tebliğ ile kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düşürülmüş olacak.

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! ABD´de büyük skandal!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sağlık için başladı, tutkunu oldu

Sağlık için başladı, tutkunu oldu

Afganistan'da korucu karakoluna saldırı

Afganistan'da korucu karakoluna saldırı

Meteoroloji'den Marmara uyarısı

Meteoroloji'den Marmara uyarısı

Kalıplara sığmayan özgür bitkiler!

Kalıplara sığmayan özgür bitkiler!

Erdoğan ile Trump’tan ‘her şey yolunda’ pozu 

Erdoğan ile Trump’tan ‘her şey yolunda’ pozu 

'Geçici fikirlerle üretilen sinema eğlenceliktir'

'Geçici fikirlerle üretilen sinema eğlenceliktir'

2 bin adet cep telefonuyla uyuyor... 'Onlar benim yavrularım gibi'

2 bin adet cep telefonuyla uyuyor... 'Onlar benim yavrularım gibi'

ABD, Katar'a F-22 Raptor uçağı konuşlandırdı

ABD, Katar'a F-22 Raptor uçağı konuşlandırdı
 

POPÜLER HABERLER

İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku

İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku

Bugün İstiklal Caddesi...

Bugün İstiklal Caddesi...

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Ölmeden önce görmeniz gereken 100 yer

Uçak bile taşıyor... İşte dünyanın en büyük helikopteri

Uçak bile taşıyor... İşte dünyanın en büyük helikopteri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA