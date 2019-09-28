Merkez Bankası'ndan 'faiz indirimi' kararı: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

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Kredi kartı faizleri düştü: 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak

Merkez Bankası’nın kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını düşürdü. Buna göre, Türk Lirası cinsinden yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1,60'a indirildi. Yüzde 1,60 olarak uygulanan yabancı para cinsinden yapılan kredi karşı işlemlerinde ise aylık azami faiz oranı yüzde 1,28 olarak belirlendi. Ayrıca aylık gecikme faizi oranları ise Türk Lirası cinsinden işlemler için yüzde 2,40'tan yüzde 2'ye indirilirken yabancı para cinsinden işlemlerde de yüzde 2'den yüzde 1,68'e indirildi. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

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