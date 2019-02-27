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Kredi kartı harcamaları ocakta yüzde 15 arttı

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme kapsamında ödemelerini zamanında yapmayarak haklarını kaybedenler Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Temiz, '2019'un ilk ayında yapılan kartlı harcamalarda geçen yılın ocak ayına göre yüzde 15 civarında bir artış yaşandı.' dedi.

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Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada her yıl banka ve kredi kartlarıyla 800 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığını söyledi.

Türkiye'de 215 milyon kart olduğunu ve bunların 149 milyonunu banka kartlarının oluşturduğunu belirten Temiz, "Ödemelerimizin yüzde 38'ini kartla yapıyoruz. Finansal okuryazarlığın artmasıyla kartla alışveriş birçok mecrada kullanılmaya devam ediyor. Ulaşımda, vergide, takside ve sağlık ödemelerinde giderek yaygınlaşan kartlı ödeme sistemimiz var. Kart sayısı bakımından İngiltere ve Almanya'nın da önünde Avrupa'da birinci sırada yer alıyoruz." diye konuştu.

"KARTLI HARCAMALAR YÜZDE 17 ARTTI"

Her yıl yaklaşık 5,5 milyar adet kartlı işlem gerçekleştirildiğini dile getiren Temiz, şöyle devam etti:

"2018'in ocak ayında yapılan 61 milyar liralık kartlı harcama, bu yılın ocak ayında 71 milyar lira olarak gerçekleşti. Yani kartlı harcamalarda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17 artış yaşandı. Yine geçen yıl ocak ayında yapılan kartlı harcamaların 54 milyar lirası kredi kartından oluşurken, bu oran 2019'un ilk ayında 62 milyar lira olarak gerçekleşti. Yani yüzde 15 civarında bir artış yaşandı."

"KART SAYISI YÜZDE 10 ARTTI"

Amaçlarının Türkiye'yi 2023'te olabildiğince nakitsiz bir topluma yaklaştırabilmek olduğunu vurgulayan Temiz, "Geçen yıl 195 milyon olan kart sayısı bu yıl ocak ayı itibarıyla 215 milyona ulaştı. Yani yüzde 10'luk bir artış söz konusu. Yine yıl sonunda kartlı ödemelerde yüzde 15'lik bir artış bekliyoruz. Yani kartlı ödeme tutarının enflasyon oranında artmasını öngörüyoruz." dedi.

Temiz, öte yandan internetten yapılan kartlı ödemelerinin giderek arttığını belirterek, "Ocak ayında yapılan kartlı işlemlerin yüzde 18'i internetten gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla da 2018'de 139 milyar lira olan bu miktarın 200 milyar liraya ulaşacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

 

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