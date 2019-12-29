Kredi kartında faiz oranları düşürüldü

29.12.2019 01:52 - Güncelleme: 29.12.2019 01:52

Resmi Gazete’de yayımlanan karar 1 Ocak 2020’den geçerli olacak. Karar göre Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60’tan 1.40’a düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.28’den 1.12’ye indirildi. Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 2’den 1.70’e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.42 olarak belirlendi.