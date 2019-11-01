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Kredi kartında komisyon sınırı başlıyor

Kartlı satışlarda işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1.6’lık üst sınır bugün yürürlüğe giriyor.

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Artık bankalar esnaftan yüzde 5’e varan oranlarda komisyon alamayacak. Azalan komisyonlar, ürün fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.
 
İŞLETMELER RAHATLADI        
 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı üst sınırının daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlendiğini ve yüzde 3’lere kadar çıktığını hatırlattı. Avdagiç, yarından itibaren kredi kartıyla yapılan satışlar için işletmelerin bankalara ödediği komisyon oranlarında çok önemli bir regülasyonun uygulamaya geçtiğini belirterek, “Bu kararla, küçük işletmeler günlük nakit ihtiyaçlarını ucuz maliyetle finanse edebilecek. Komisyon bedelinin düşürülmesi, işletmelerin ve tüketicilerin sırtından bir yükü kaldırmıştır. Düzenleme ile ürürn fiyatlarında da düşüş yaşanacak. Böylece ortaya hem makul bir oran konulmuş oldu, hem de uygulamada bankalar arası bir birlik sağlandı” diye konuştu.
 
700 MİLYAR HARCANDI
 
Avdagiç, kredi kartıyla yapılan alışverişlerin 2018’de 700 milyar liraya ulaştığını belirterek  “Bankalar ın yüksek kredi faizleri karşısında sınırlanan komisyon bedeli, KOBİ’lerin finansman ihtiyacında ciddi bir boşluğu dolduracaktır” dedi.
 
KAYIT DIŞINA SON 
 
Uygulamanın üç olumlu etkisi olacağını ifade eden Avdagiç, düzenlemenin öncelikle perakende şirketler ve esnaflar başta olmak üzere kredi kartıyla işlem yapan tüm işletmelerin karlılıklarına büyük katkı yapacağını söyledi. Maliyetlerdeki düşüşün tüketici fiyatına da olumlu yansıyacağını aktaran Avdagiç, kredi kartı kullanımını artırarak kayıt dışılığı azaltarak vergi gelirlerini artıracağını kaydetti.      

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