Kredi kartında komisyon sınırı başlıyor

Artık bankalar esnaftan yüzde 5’e varan oranlarda komisyon alamayacak. Azalan komisyonlar, ürün fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

İŞLETMELER RAHATLADI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı üst sınırının daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlendiğini ve yüzde 3’lere kadar çıktığını hatırlattı. Avdagiç, yarından itibaren kredi kartıyla yapılan satışlar için işletmelerin bankalara ödediği komisyon oranlarında çok önemli bir regülasyonun uygulamaya geçtiğini belirterek, “Bu kararla, küçük işletmeler günlük nakit ihtiyaçlarını ucuz maliyetle finanse edebilecek. Komisyon bedelinin düşürülmesi, işletmelerin ve tüketicilerin sırtından bir yükü kaldırmıştır. Düzenleme ile ürürn fiyatlarında da düşüş yaşanacak. Böylece ortaya hem makul bir oran konulmuş oldu, hem de uygulamada bankalar arası bir birlik sağlandı” diye konuştu.

700 MİLYAR HARCANDI

Avdagiç, kredi kartıyla yapılan alışverişlerin 2018’de 700 milyar liraya ulaştığını belirterek “Bankalar ın yüksek kredi faizleri karşısında sınırlanan komisyon bedeli, KOBİ’lerin finansman ihtiyacında ciddi bir boşluğu dolduracaktır” dedi.