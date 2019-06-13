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Kredi kredi asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi.

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Yeni düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40’ı ödenecek. 
 
Önceki düzenlemede kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun en az yüzde otuzu, 15 ila 20 bin lira arası limitli kredi kartlarının dönem borcunun en az yüzde 35'i, 20 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarının dönem borcunun ise en 40'ının ödenmesi gerekiyordu. 

İntihar etti... Yine akıllarda o korkunç şüphe!

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