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Ekonomi

Kremlin Sözcüsü Peskov: OPEC toplantısı 9 Nisan'a ertelendi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üretici ülkeler arasındaki toplantının 9 Nisan'a ertelendiğini bildirdi. Peskov, 'Petrol piyasasının istikrara kavuşturulması için daha önce koordinasyon sürecinde yer almayan ülkelere ihtiyaç var.' ifadesini kullandı.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 14:14 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 14:21
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, petrol piyasalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın, enerji piyasasının istikrara kavuşturulması için başka ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu belirten Peskov, "Petrol piyasasının istikrara kavuşturulması için daha önce koordinasyon sürecinde yer almayan ülkelere ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programında ABD Başkanı Donald Trump ve Suudi Arabistan yönetimi ile telefon görüşmesinin olmadığını kaydetti.

Bugün yapılması planlanan OPEC toplantısının 9 Nisan'a ertelendiğini kaydeden Peskov, "Video konferans, teknik nedenlerden dolayı perşembe gününe ertelendi. Toplantı için hazırlık yapılıyor." dedi.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı, OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasındaki toplantının 6 Nisan'da video konferans yoluyla yapılacağını daha önce açıklamıştı.

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