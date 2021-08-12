Kripto para borsasına 28 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası

AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:56 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:56

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Dağlı, hazırladığı ek dilekçeyi soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduktan sonra, söz konusu alım satım platformundan dolayı yaşadığını iddia ettiği mağduriyetle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- "KRİPTO PARA YATIRIMCILARI ÇOK DİKKATLİ OLSUN"

Merkezi İstanbul'da olan dünyaca ünlü bir kripto borsasının mağduru olduğunu, burada kendi para birimlerinin de bulunduğunu aktaran Dağlı, "Bana günlük getiri vadettiler. Bu borsanın resmi banka hesaplarına 234 bin lira yatırdım. Sistemden belli bir süre gelir elde ettim. Devamlı hesaplarımı inceledim. Hesabıma baktığımda paramın buharlaştığını ve sitenin kapandığını gördüm, borsaya ulaşmaya çalıştım. Bana, 'Elimizden geleni yapacağız' dediler. Bir sonuç çıkmayınca savcılık sürecini başlattım." dedi.

Dağlı, kripto para yatırımcılarının dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Yargıya, adalete sesleniyorum. Yatırımcıları korusunlar. Yatırımcılar çok dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

- BAŞSAVCILIK PARANIN AKIBETİNİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu, adresi Şişli'de görülen şüpheli şirkete bir yazı gönderdi.

Bu yazıda, müşteki Sarper Dağlı'nın yatırdığı paranın akıbetinin araştırılması, paranın nereye gönderildiği, herhangi bir çekim işlemi olup olmadığı, müşteki mağduriyetinin giderilip giderilmediğinin araştırılarak başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.

- SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN

Başsavcılığa daha önce sunulan suç duyurusu dilekçesinde Dağlı, "14 Haziran'da, 28 bin dolara karşılık olarak 234 bin 123 liralık miktarı herhangi bir kripto para almadan, yatırım amacıyla şüpheli BN Teknoloji A.Ş. Binance Tr. üzerinden bir banka hesabına yatırdığı, 23 Haziran'da kar payı olarak 227 doların hesabına geçtiği ancak 24 Haziran'da kontrol ettiğinde hesabında paranın olmadığını fark ettiği" beyanında bulunuyor.

Dilekçesinde, şüpheli şirkete mail gönderdiğini, şirket yetkililerinin kontrolü sağlayıp geri döneceklerini bildirdikleri halde herhangi bir dönüş yapılmadığını ve dolandırıldığını fark ettiğini kaydeden Dağlı, şu ifadeleri kullandı:



"Şirketin tanıtım program sistemlerini ve projelerini tanıtan, şirkete yatırımcı sağlayan diğer şüpheli M. Ç. isimli kişiyi aradım durumu izah ettim. Paramın derhal hesabıma geçmesini istedim. Şüpheli, 'Merak etme, daha önce bu tür işlemler oldu, kurtardık, seninkini de kurtarırım' diyerek beni teskin etti. Beklediğim halde olumlu bir sonuç alamayınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldım. Şüpheli Ç, sonraki telefon görüşmelerinde bana, 'Paranın şüpheli şirket üzerinden hangi hesaplara aktarıldığı bilgisini vereceğini' söyledi. Buradan açıkça anlaşılıyor ki, şüpheli organize bir dolandırıcılık şebekesidir. İki şüpheli dışında başka şüphelilerin de işin içinde olduğu açıktır. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işlendiği için, mağduriyetimin giderilmesi adına şirket banka hesaplarına tedbir konulması ve şüpheliler hakkında dava açılmasını talep ediyorum.

