Bitcoin dün kaydettiği %15 kaybın üzerine bugün %7.2 düştü ve 20,816 dolar ile Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoin Cuma'dan bu yana %28, yıl başından bu yana ise %50 değer kaybetti.

İkinci en büyük kripto para birimi olarak görülen ether %10 düşerek 1,075 dolara kadar geriledi ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Daha az yaygın olan kripto paraların verdiği kayıplar ise daha büyük oldu.

Yatırımcıların kripto paralarına mevduat gibi faiz veren Celcius, dün erken saatlerde yaptığı açıklamada olağanüstü piyasa koşullarını gerekçe göstererek "varlıkları korumaya yönelik önlemler alırken likidite ve faaliyetlerin istikrarını sağlamak" üzere para çekme işlemlerini ve hesaplar arası para aktarma işlemlerini dondurduğunu belirtmişti.

Yüksek enflasyon nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınması kripto paraları da etkiliyor. ABD'nin S&P 500 endeksi dün art arda dördüncü günde de gerilerken, hisse piyasalarındaki düşüş daha keskin olaran kripto borsalarına da yansıdı.

Kripto para işlemleri yürüten Silvergate Capital bankası hisseleri dün %16.7, bilançosunda bitcoin taşıyan yazılım şirketi MicroStrategy %25.2, kripto para takas platformu Coinbase Global ise %11.4 geriledi.