İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2021 Pazartesi / 17 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,1422
  • EURO
    12,571
  • ALTIN
    660.98
  • BIST100
    1752.89
Ekonomi

Kritik iş birliği! ABD ve Rusya anlaştı

ABD ve Rusya, uzaydaki iş birliğini bir adım öteye taşıyor. İki ülke Venüs'ü araştırmak için ortak bir misyon kurmak için anlaştı. Roscosmos anlaşmayı, 'ekonomik ve teknik açıdan faydalı' olarak nitelendirdi.

TRT Haber22 Kasım 2021 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:46
ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya, Venüs misyonu için güçlerini birleştiriyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos ABD ile uzayda yeni işbirliği yapılacağını duyurdu.

Buna göre iki ülke ortak bir Venüs misyonu kuracak.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Roscosmos anlaşmayı, "ekonomik ve teknik açıdan faydalı" olarak nitelendirdi.

İki ülke Venüs hakkında araştırma yapacak. Misyonun ne zaman kurulacağı ise henüz açıklanmadı.

Rusya 2027-2029 yılları arasında Venüs'e bir uzay sondası göndermeyi planladığını duyurmuştu.

Dünya'nın komşusu olan Venüs, Dünya ile neredeyse aynı büyüklüğe sahip.

Venüs'te yüzey sıcaklığı atmosferin yarattığı sera gazı etkisi nedeniyle yüzlerce dereceye ulaşıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.