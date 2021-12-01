Kritik OPEC toplantısı bugün

Reuters 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:08 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:08

Petrol fiyatlarında sert düşüşler görülürken, Omicron varyantının küresel petrol talebini zayıflatacağına dair endişeler de arttı.

Petrol fiyatları, yeni varyantın arz fazlası endişelerini tetiklemesiyle Ekim ayındaki 86 dolar seviyesinden varil başına yaklaşık 70 dolara kadar gerileyerek, salgın hastalığın çıkışından bu yana görülen en büyük aylık kaybı kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme ve enflasyondaki yükselişin kalıcı olacağı beklentileriyle Fed'in tahvil alımlarını öngörülenden daha erken sonlandırmayı değerlendireceğini açıklaması da fiyatlar üzerinde baskı yarattı.

OPEC bugün; OPEC ve Rusya gibi OPEC ile birlikte hareket eden ihracatçı ülkelerden oluşan OPEC+ ise yarın toplanacak.

OPEC+ bünyesindeki ülkelerden Rusya Ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerin yetkilileri örgütün mevcut koşullara hemen bir yanıt vermesine gerek olmadığını belirtti.