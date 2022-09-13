Krizden kaçış! Dünya devleri rotayı Türkiye'ye kırdı

Avrupa'nın yaşadığı enerji krizine karşı geliştirdiği tedbirler, Avrupalı firmaların üretimlerini başka ülkelere kaydırmasına neden oluyor. Yüksek enerji tüketimi gerektiren demir çelik, çimento, tekstil dokuma, cam gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, maliyete ve Avrupa Birliği'nin dayattığı kurallar nedeniyle üretim bantlarını ya durduruyor ya da başka ülkelere taşıyor. Bu durumda öne çıkan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Son günlerde Türkiye'yi tercih eden firmaların sayısında artış var.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bir grup gazeteciyle İstanbul'da bir araya gelen Denizli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve yeni dönem başkan adayı Okan Konyalıoğlu, enerjide yaşanan maliyet artışının daha fazlasının Türkiye'nin ihracat pazarlarında yaşandığına işaret etti. Konyalıoğlu, "Avrupa'daki enerji fiyat artışları daha da fazla. Bizde doğalgaz artışı yüzde bin 100. İtalya'da yüzde 3 bin. Ben burada bir fırsat görüyorum. Avrupalı firmalar bizi bir paydaş olarak seçebilirler diye düşünüyorum" dedi.

DOKUMADA ÖNE ÇIKIYORUZ

Denizli firması Uspar'ın Başkanı Ahmet Uslu ise Avrupa ile çalışan tekstil firmalarının dokuma alanında üretim işi almaya başladığını söyledi. Fransız ordusuna çalışan bir firmanın geçen hafta enerji maliyeti gerekçesiyle dokuma bölümünü kapatarak, üretimini Türkiye'ye kaydırdığını beliren Uslu, "Çekya'dan ise bir başka firma benzer şekilde üretim işini Denizli'ye kaydırdı. Avrupalılar tekstil ve dokuma işlerinin bir bölümünü Pakistan'a pas ediliyorlar. Büyük bir kısmını ise Türkiye ve Balkan ülkelerine kaydırıyorlar. Yurt dışıyla çalışan birçok firmamıza böyle işler geldi" diye konuştu.

DENİZLİNİN HEDEFİ SANAYİDE İLK BEŞ

Ekim ayındaki seçimde oda başkanı olması halinde Denizli'yi ilk 5 sanayi şehri arasına sokacağını kaydeden Konyalıoğlu, "Denizli'yi Tasarım Vadisi yapacağız. Sanayicimiz e-Ticareti sevdi. Bu amaçla dijital pazar yeri kuracağız. Hazine'den arazi alarak KOBİ'lerin işlerini rahatlıkla yapacağı yerler kuracağız" dedi.

KREDİLERİN MALİYETİ KOMİSYONLA ŞİŞİYOR

Okan Konyalıoğlu, işletmelerin düşük faizle ticari krediye ulaşması için Merkez Bankası'nın geçen ay getirdiği 'menkul kıymet tesis etme zorunluluğu' düzenlemesine karşın bankaların komisyon, dosya masrafı ve kullanım ücreti gibi kalemlerle kredi maliyetleri artırdığını söyledi. Düzenlemeye rağmen kredinin sanayiciye maliyetinin yüzde 32'yi bulduğunu belirten Konyalıoğlu, "Biz yüzde 21'le krediyi kullanıyoruz, artı 7 puan komisyon 8 puan dosya masrafı, 5 puan da başka bir şey ödüyoruz. Üstüne 3 tane ihtiyacımız olmayan farklı enstrüman veriyorlar. Ama banka yüzde 21'den krediyi verdiğini söylüyor" dedi.