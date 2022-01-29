Krizin ortasında doğal gaz ve petrol çağrısı: Canının yanacağı yerle tehdit edin

star.com.tr 29 Ocak 2022 Cumartesi 14:29 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 14:29

Ukrayna gerilimi, Rusya'nın ülke sınırına asker yığmasıyla tırmanmaya devam ederken ABD ve Batılı müttefikler olası bir işgalin Rusya'ya pahalıya mal olacağını söylüyor.



Bu tehditlerin başında Rusya'dan doğalgaz ve petrol alımının durdurulması ve Rusya'nın uluslararası bankalar arası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması var.

ABD'li üst düzey diplomat Victoria Nuland, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının sonu anlamına geleceğini söyledi.

Hattın varış noktası Almanya'daki yetkililer de, Rusya'nın saldırması durumunda projenin yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Rusya'dan SWIFT tehdidi ile ilgili yapılan açıklamada, 'vanaları kapatırız' tehdidinde bulundu.

DOĞAL GAZ VE PETROL... RUSYA'YI CANININ YANACAĞI YERLE TEHDİT EDİN

Los Angeles Times'ta Michael O'Hanlon ve David Victor imzasıyla yer alan bir görüş yazısında, ABD ve Batı'nın bu tehditleri sürdürmesi gerektiği vurgulandı.

Makalede, 'Bu tehditler, Vladimir Putin'in saldırganlığıyla mücadelede gecikmiş bir politika değişikliğidir. Ancak yönetimin ve Avrupalı liderlerin çok daha ileri gitmesi gerekiyor.' çağrısı yapıldı.

Rusya'nın mevcut ihracat boru hatlarının tam kapasitesini kullanmadığı belirtilirken Putin'in, enerjinin Putin'in Batı'ya karşı elindeki güçlü kart olduğu ifade edildi.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

Onun yanıldığını göstermemiz lazım. Tabii ki hızlı bir etki yaratmak zor olacak çünkü Rusya Avrupa'daki gaz arzını elinde tutuyor ve dünyanın en düşük maliyetli petrol ve gaz üreticilerinden biri.

Bu nedenle, etkili bir yaptırım politikası, özellikle Rus ithalatını aşamalı olarak azaltmak için güvenilir bir programla başlamalıdır - Rusya'nın tedariki için sıklıkla ihtiyaç duyduğu Batı teknolojisine erişimi sona erdirirken, Rusya'nın ihracatına olan talebi daraltmalıdır.

Şimdiye kadar, bu dile getirilmedi. Rusya'nın canının yanacağı yerle tehdit edilmesi gerekiyor.

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