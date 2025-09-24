Kruvaziyer turizminde tarihi yükseliş! Son 12 yılın en yüksek seviyesi yaşandı

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından, ocak-ağustos dönemi içinde kruvaziyer turizminde ulaşılan rakamları paylaştı.

Ersoy, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde tarihi bir rekora koştuğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılının ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu. Önemli bir gelişme de ana limanı olarak Türkiye'yi seçen seferlerin sayısındaki artış. Bu yabancı ziyaretçilerin daha fazla ülkemizde konaklaması anlamına geliyor."

- "AĞUSTOSTA 357 BİN 646 YOLCU İLE TARİHİN EN YÜKSEK AYLIK REKORU KIRILDI"

Kruvaziyer turizminin yalnızca turizm gelirlerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda liman kentlerinin ekonomisine ve kültürel canlılığına da büyük katkı sağladığına işaret eden Ersoy, şunları kaydetti.

"Kuşadası ve İstanbul'un yanı sıra Çanakkale, Sinop, Trabzon, Samsun ve Marmaris gibi yeni rotalarla limanlarımız, kruvaziyer gemilerinin gözde uğrak noktası haline geliyor. Galataport İstanbul da bu başarıya güç katan en önemli merkezlerimizden biri. 2024'te 753 olan sefer sayısı bu yıl yüzde 17 artışla 878'e çıktı. Yolcu sayımız 2023'e göre yüzde 56, 2024'e göre yüzde 18 arttı. Yalnızca ağustos ayında 357 bin 646 yolcu ile tarihin en yüksek aylık rekoru kırıldı."

Ersoy, kruvaziyer turizminde ulaşılan başarılar sebebiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da teşekkür ederek, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kruvaziyer turizminde yükselişimiz hız kesmeden devam edecek. Türkiye, kruvaziyer turizminde artık sadece Akdeniz'in değil, dünyanın da en cazip destinasyonlarından biri haline geldi." görüşünü paylaştı.