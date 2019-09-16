Küba ile ticarete ilaç dopingi
Küba’nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında etkili ve kaliteli cihazlara erişimin sağlanması amacıyla imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
11 MİLYONLUK İTHALAT YAPTIK
Küba’nın ABD ablukasına rağmen biyoteknolojide önemli başarılar elde ettiğini anlatan Nunez, söz konusu anlaşmayla tıbbi ürün ve cihaz alanında Küba ve Türkiye arasındaki iş birliğinin artacağını söyledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’nin Küba’dan en çok ithal ettiği kalemler arasında eczacılık ürünleri ikinci sırada geliyor. Küba’dan geçen yıl yapılan ithalat 11 milyon 592 bin 926 dolar seviyesinde gerçekleşirken, bunun yüzde 8,6’sını eczacılık ürünlerine ödenen tutar oluşturdu. Türkiye, 2018’de Küba’dan 998 bin dolarlık eczacılık ürünü ithal etti.
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