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Küçük işletmeler yeni üslerinde büyüyecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üretim alanları ve imkânları kısıtlı olan ‘küçük sanayi sitesi’ üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla 81 ilde ‘Orta Ölçekli Sanayi Siteleri’ (OSB) kurmak için ilk adımı attı.

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Tekirdağ Ergene Velimeşe OSB Bölgesi’nde ilk kez hayata geçirilecek projenin temeli dün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ın da katıldığı bir törenle atıldı. TEKMÜSKOOP adıyla hayata geçirilen proje ile 10 yılda 20 bin küçük işletmenin orta büyüklükte işletme haline dönüştürülmesi planlanıyor.

VİZYONA UYGUN

Törende konuşan Ağbal, 11’nci Kalkınma Planı’nda MÜSİAD ile fikir alışverişinde bulunduklarını aktarırken, TEKMÜSKOOP projesinin de MÜSİAD’ın bu vizyonu doğrultusunda gerçekleşen bir iş olduğunu dile getirdi. OSB’lerde 2 milyonun üzerinde kişinin istihdam edildiğini belirten Naci Ağbal, “2023 hedefi olarak 64 tane OSB devreye alınması olacak belirledik. TEKMÜSKOOP da ölçeklerin büyütülmesi açısından Türkiye’nin ortaya koyduğu vizyonla örtüşüyor. Bu proje Türkiye’nin yarınlarına ışık tutacak hayati önem taşıyor” dedi.

MİLLİ ÜRETİM ÜSSÜ

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise “Proje, sadece bir sanayi sitesi değil, bir şehirleşme ve şehirleşmeyle birlikte planlı bir şekilde gelişecek milli teknoloji hamlesinin milli üretim üsleri şeklinde modellenmiş halidir. Klasik sanayi sitesi mantığının çok ötesinde, bir milli üretim ve teknoloji üssü şeklinde tasarlanmıştır” diye konuştu.

ATILAN ADIMLARIN MEYVESİ 2020’DE

Ağbal, ekonominin ana göstergelerindeki iyileşmelere dikkat çekerek “11’nci kalkınma planındaki hedeflere ulaşılması adına yoğun mesai harcanıyor” dedi. Önümüzdeki süreçte ekonomide yol almaya devam edileceğini aktaran Ağbal, “2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyüyecek. 2020 yılı bizim için önemli. Attığımız adımların meyvelerini toplayacağımız bir yıl olacak” diye konuştu. Kalkınmanın merkezine sanayileşmeyi koyduklarını dile getiren Ağbal, 2020 yılında bu konuda da atılan adımların net bir şekilde görüleceğini söyledi. 

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