Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ara tatil uygulamasında vatandaşların ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ettiği bildirildi. Ara tatilde havaların çoğunlukla güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye’nin turizm merkezlerinde hareketlilik yaşattı.

GÜZEL HAVA ETKİSİ

Ağırlıklı olarak kültür turlarının tercih edildiği dönemde, termal tesislerde de doluluk oranları arttı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, ara tatile öğrenciler kadar turizmcilerin de sevindiğini söyledi.

Önceden ara tatil denilince sadece sömestirin akla geldiğine işaret eden İşler, “Önceden sadece kış turizmi bu tatilden faydalanıyordu. Termal otellerde ve kayak merkezlerinde yer bulmak imkansızdı. Şimdi ise turizmin bütün paydaşları faydalanıyor” dedi. Tatil boyunca havaların güzel gittiğini anımsatan İşler, şunları kaydetti: “Havaların güzel olmasıyla alternatiflere yönelme oldu ama ağırlıklı olarak kültür turları başı çekti. Ara tatilde özellikle İstanbul, Kapadokya, Pamukkale ve GAP turlarına ilgi yüksekti. Talebin sömestir dönemine sıkışmaması nedeniyle vatandaşlarımız daha ekonomik tatil yaptı. Otelci de sezonun sonunda gelen bu ekstra taleple çok ciddi doluluklara ulaştı. Herkes gönlüne göre tatil yapabildi.”

NİSAN ETKİLİ OLUR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Tolga Gencer ise rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 30’luk artış olduğunu ifade etti. Özellikle İstanbul’a gidişlerde çok ciddi yoğunluk olduğunu vurgulayan Gencer, “Bu yıl ilk olmasından dolayı vatandaşlar da tam anlamıyla organize olamadı. Nisandaki ara tatilin turizme daha fazla katkısı olacağını tahmin ediyoruz” dedi. Bölge temsilcileri de artışın süreceğini belirtti.