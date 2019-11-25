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Kültür turlarına 'ara tatil' dopingi

MEB’e bağlı okullardaki öğrenciler ve öğretmenler için uygulanan ara tatil dönemi turizmcilere yaradı. GAP, Kapadokya, Pamukkale ve İstanbul turları büyük ilgi görürken, turizmcilerin de yüzü güldü.

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Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ara tatil uygulamasında vatandaşların ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ettiği bildirildi.  Ara tatilde havaların çoğunlukla güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Türkiye’nin turizm merkezlerinde hareketlilik yaşattı. 

GÜZEL HAVA ETKİSİ 

Ağırlıklı olarak kültür turlarının tercih edildiği dönemde, termal tesislerde de doluluk oranları arttı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, ara tatile öğrenciler kadar turizmcilerin de sevindiğini söyledi. 

Önceden ara tatil denilince sadece sömestirin akla geldiğine işaret eden İşler, “Önceden sadece kış turizmi bu tatilden faydalanıyordu. Termal otellerde ve kayak merkezlerinde yer bulmak imkansızdı. Şimdi ise turizmin bütün paydaşları faydalanıyor” dedi. Tatil boyunca havaların güzel gittiğini anımsatan İşler, şunları kaydetti: “Havaların güzel olmasıyla alternatiflere yönelme oldu ama ağırlıklı olarak kültür turları başı çekti. Ara tatilde özellikle İstanbul, Kapadokya, Pamukkale ve GAP turlarına ilgi yüksekti. Talebin sömestir dönemine sıkışmaması nedeniyle vatandaşlarımız daha ekonomik tatil yaptı. Otelci de sezonun sonunda gelen bu ekstra taleple çok ciddi doluluklara ulaştı. Herkes gönlüne göre tatil yapabildi.”      

NİSAN ETKİLİ OLUR 

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Tolga Gencer ise rezervasyonlarda yaklaşık yüzde 30’luk artış olduğunu ifade etti. Özellikle İstanbul’a gidişlerde çok ciddi yoğunluk olduğunu vurgulayan Gencer, “Bu yıl ilk olmasından dolayı vatandaşlar da tam anlamıyla organize olamadı. Nisandaki ara tatilin turizme daha fazla katkısı olacağını tahmin ediyoruz” dedi. Bölge temsilcileri de artışın süreceğini belirtti.

BAKAN ERSOY  VE GAZETECiLERDEN BALON TURU

İncelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’da sıcak hava balon turuna katıldı. Basın kuruluşlarının yöneticilerinin de eşlik ettiği Ersoy, Kapadokya’da turistlerin konaklama süresini uzatmayı hedeflediklerini belirterek, “Balona endeksli bir turizm olmaktan çıkarmak lazım. Sezonun yıla yayılması için neler yapılması gerektiğine bakacağız. Kapadokya’nın  müze olduğunu düşünürsek müzeyi detaylarıyla korumamız gerekiyor” dedi.

ANTALYA 15 MiLYON BARAJINI DA AŞTI

Öte yandan dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya, 11 ayda 15 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladı. 193 ülkedentatilcilerin tercih ettiği kent, yabancı turist sayısında bu yıl üst üste rekor kırdı. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya, bu rekorunu ekim ayında 14 milyon rakamına ulaşarak revize etti. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre ise kente 11 ayda gelen yabancı turist sayısı 15 milyon 567 bin olarak gerçekleşti. 

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