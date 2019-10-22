Kültür turunda patlama

Türk turizmi son yılların en iyi dönemini yaşarken, alternatif turizm alanlarında da artışlar yaşanıyor. Kıyı turizmi sektörde liderliğini devam ettirirken, kültür turlarına da ciddi anlamda ilgi görmeye başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’de kültür turlarında adeta patlama yaşandığını söyledi. Bağlıkaya, Türkiye’de doğal ve tarihsel varlıkların son dönemde ilgi gördüğünü belirterek, “Ülkemizde kültür turlarında patlama yaşandı. Türkiye’de çok ciddi bir kültür turizmi yapan kitle var. Kültür turizmi, 2 yıl öncesine göre 5-6 kat daha fazla gerçekleşiyor. Her alanda emin adımlarla yukarıya doğru çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene de rekorlarla dolu bir yıl olacak. Han, kervansaray, türbe, külliye gibi tarihi yerlerin yanı sıra arkeolojik kazı alanlarına yabancı ve yerli turistler çok ilgi gösteriyor” açıklamasında bulundu.

YÜZDE 15’E ÇIKTI

Bağlıkaya, geçmiş yıllarda ülkeye gelen turistin yüzde 3 ila 5’inin kültür turlarına ilgi gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu yıl bu oran yüzde 15’lere tırmanıyor. Rakamsal olarak 50 milyon turistin 7 milyonu turist kültür turizmi için geliyor. Bunun da üzerinde yerli turizm hareketliği var. Kültür turu rotaları dolu geçiyor. Ekim ayının ortasındayız dolayısıyla sezon sonu gelmesi beklenirken kültür turizminin mevsimi başlıyor. Ekim-kasım dönemi yüksek ilgi ve otellerin doldu olduğu aylar. Ülkemizde kültür turizminin gelişmesinin sebeplerinden bir tanesi de kültürel varlıklara ciddi şekilde sahip çıkılmasıdır. Bunların önüne çıkarılıyor olmasıyla tarihi varlıklarda yapılan restorasyon ve renovasyonun pozitif katkısı var. Ülkemizdeki bu değerlere ne kadar çok öne çıkarırsak turist sayısı da artıyor.”