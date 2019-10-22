Kültür turunda patlama
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, kültür turlarında adeta patlama yaşandığını söyledi. Geçmiş yıllarda gelen turistin yüzde 3 ila 5’inin kültür turu içinde geldiğini söyleyen Bağlıkaya “Bu yıl bu oran yüzde 15’lere tırmanıyor” dedi.
Türk turizmi son yılların en iyi dönemini yaşarken, alternatif turizm alanlarında da artışlar yaşanıyor. Kıyı turizmi sektörde liderliğini devam ettirirken, kültür turlarına da ciddi anlamda ilgi görmeye başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’de kültür turlarında adeta patlama yaşandığını söyledi. Bağlıkaya, Türkiye’de doğal ve tarihsel varlıkların son dönemde ilgi gördüğünü belirterek, “Ülkemizde kültür turlarında patlama yaşandı. Türkiye’de çok ciddi bir kültür turizmi yapan kitle var. Kültür turizmi, 2 yıl öncesine göre 5-6 kat daha fazla gerçekleşiyor. Her alanda emin adımlarla yukarıya doğru çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene de rekorlarla dolu bir yıl olacak. Han, kervansaray, türbe, külliye gibi tarihi yerlerin yanı sıra arkeolojik kazı alanlarına yabancı ve yerli turistler çok ilgi gösteriyor” açıklamasında bulundu.
YÜZDE 15’E ÇIKTI
Bağlıkaya, geçmiş yıllarda ülkeye gelen turistin yüzde 3 ila 5’inin kültür turlarına ilgi gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu yıl bu oran yüzde 15’lere tırmanıyor. Rakamsal olarak 50 milyon turistin 7 milyonu turist kültür turizmi için geliyor. Bunun da üzerinde yerli turizm hareketliği var. Kültür turu rotaları dolu geçiyor. Ekim ayının ortasındayız dolayısıyla sezon sonu gelmesi beklenirken kültür turizminin mevsimi başlıyor. Ekim-kasım dönemi yüksek ilgi ve otellerin doldu olduğu aylar. Ülkemizde kültür turizminin gelişmesinin sebeplerinden bir tanesi de kültürel varlıklara ciddi şekilde sahip çıkılmasıdır. Bunların önüne çıkarılıyor olmasıyla tarihi varlıklarda yapılan restorasyon ve renovasyonun pozitif katkısı var. Ülkemizdeki bu değerlere ne kadar çok öne çıkarırsak turist sayısı da artıyor.”
ANTALYA’DA 14 MİLYON SEVİNCİ
Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turisti ağırlayan Antalya’nın tarihinde ilk kez 14 milyonu geçmesi sektör temsilcilerini sevindirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya’nın ağırladığı turist sayısının tarihinde ilk kez 14 milyonu geçmesine ilişkin, “Beklenen başarı. Kalan dönemde de aynı tempo devam edecek ve yıl sonunda 16 milyon rakamını yakalayacağız” dedi.
Çin Türkiye’ye iki katlı uçaklarla turist taşıyacak
Çin’in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Havayolları, vatandaşlarının Türkiye’ye ilgisindeki artış nedeniyle, sefer yaptığı İstanbul’a dünyanın en büyük yolcu uçağı olan iki katlı Airbus 380 ile gelmeye hazırlanıyor. Verilere göre bu yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.66 artışla 292 bin Çin vatandaşı Türkiye’ye gelirken, artışın bu hızla devam etmesi halinde yıl sonu Çinli turist sayısının 500 bini bulması bekleniyor. Turist sayısından pay almak adına da birbiri ardına Çinli havayolu şirketleri Türkiye’ye sefer koyarken, Türkiye’ye seferleri olan Çin şirketleri ise yeni noktalardan uçuşlara başladı. China Southern Havayolları vatandaşlarının Türkiye’ye yoğun talepleri nedeniyle de uçak tipini büyüterek daha çok yolcu taşımayı planlıyor. Çinli şirket, İstanbul’a Airbus 380 tipi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile seferlere başlamayı hedefliyor.
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