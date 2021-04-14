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Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Rusya açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın uçuş sınırlamasıyla turist sayısında 500,000'e yakın düşüş olabileceğini, yaz rezervasyonlarında sıkıntı gözükmediğini açıkladı.

Reuters14 Nisan 2021 Çarşamba 10:15 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 10:15
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Ersoy, "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500,000 kişiye yakın düşüş olabilir. Yaz rezervasyonlarında şu anda sıkıntı gözükmüyor" dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu da Rusya'nın Türkiye ile uçuşları sınırlamasına yönelik kararına ilişkin "Bunu ister istemez olumsuz etkileri olacaktır. Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz. Kararın arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum" dedi.

Rusya, Türkiye'deki COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle dün iki ülke arasında 15 Nisan ile 1 Haziran arasında yapılacak uçuşların sayısını azalttı.

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