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Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye 2019'da rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı: 'Türkiye turizmde yeni bir rekor yılını geride bırakarak 2019’da toplam 51,7 milyon ziyaretçi ağırladı.'

AA31.01.2020  10:52 - Güncelleme: 31.01.2020  10:52

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