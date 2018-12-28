Kumar yaşı 15’e indi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) tarafından hazırlanan ‘Kumar ve Türevleri Raporu’ açıklandı. Rapor Türkiye’de kumar yaşının 15’e kadar düştüğünü ortaya koydu. Raporda piyango ve şans oyunlarında ‘Milli’ ibaresi kullanılmaması da istendi. Raporun tanıtımında konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, genç nesil üzerinde yoğun bir kumar kampanyası yürütüldüğünü söyledi.

HEDEFTE GENÇLER VAR

Kaan, “Gençler hedef alınarak, tabiri caizse nokta atışıyla, onları can evinden vuracak pazarlama yöntemleri kullanılarak sunulan bahis ve şans oyunları, her geçen gün gözünü daha yükseğe dikiyor” dedi. Çoğu gizli ve üstü kapalı pazarlama teknikleriyle, gençlerin çok para kazanmayı ya da zengin olmayı, hayallerinin ipoteği olarak görmesinin sağlandığını belirten Kaan, “Empoze edilen şu; eğer hayallerin varsa ve onların gerçek olmasını istiyorsan, zengin olmak zorundasın. Bunun en kısa yolu da kumardır. Çünkü hayatın boyunca çalışsan, kazanacağın para seni o hayallere ulaştırma. Maalesef üzülerek görüyoruz ki insanlarımız da bu düşünceyi benimsemeye çok yatkın” dedi.

Kaan, kumarın birçok ağır psikolojik hasarı da beraberinde getirdiğini söyledi. “Masum bir alışkanlık gibi görülen oyunlara bağımlılık, zaman içinde mutlaka bir psikiyatrik hastalığa da kapı aralıyor” diyen Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakınız, kumar oynama yaşının, ülkemizde 15 yaşa kadar düştüğü ve artık kadın erkek ayrımının da kalmadığı ortaya konuyor. Yeşilay tarafından İstanbul özelinde yapılan bir araştırmada, lise öğrencileri arasında online kumar bağımlılığının oranı yüzde 7 olarak belirlenmiştir. Bunlar çok vahim ve tedirgin olmamız için yeterli rakamlar. Zekasının, hayat enerjisinin en yüksek noktalarda olduğu çağda, 15 yaşındaki bir genç neden kumara meylediyor, bunu etraflıca düşünmemiz gerekiyor. Büyük bölümü Müslüman olan bir ülkede, İslam’ın kati suretle yasakladığı bir konu, nasıl oluyor da bu kadar kabul görüyor, ciddi anlamda tartışmamız lazım.”

YÜKSELİŞE GEÇTİ

UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu ise “Köklü bir geçmişe sahip Türk toplumunda kumarın bu denli yükselişte olmasının sebeplerini, yalnızca bizim dışımızdaki etkenlerde aramamalıyız. Bu durumun ortaya çıkmasının nedenlerini ve o nedenleri tamamıyla ortadan kaldırmanın yollarını artık ortaya koyup etraflıca tartışmalıyız” ifadelerini kullandı. Develioğlu ayrıca ‘Kumar ve Türevleri Raporu”nun Cumhurbaşkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarıyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya UTESAV Mütevelli Heyeti Heyeti Üyesi Yusuf Cevahir (soldan) UTESAV Başkanı Mehmet Develioğlu ve UTESAV Mütevelli Heyeti Üyesi Doğan Alperen katıldı.

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