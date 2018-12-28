Kumar yaşı 15’e indi
MÜSİAD’ın açıkladığı ‘Kumar ve Türevleri Raporu’ çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Rapora göre Türkiye’de kumar yaşı 15’e kadar düştü. MÜSİAD Başkanı Kaan özellikle genç nesil üzerinde yoğun bir kumar kampanyası yürütüldüğünü söyledi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) tarafından hazırlanan ‘Kumar ve Türevleri Raporu’ açıklandı. Rapor Türkiye’de kumar yaşının 15’e kadar düştüğünü ortaya koydu. Raporda piyango ve şans oyunlarında ‘Milli’ ibaresi kullanılmaması da istendi. Raporun tanıtımında konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, genç nesil üzerinde yoğun bir kumar kampanyası yürütüldüğünü söyledi.
HEDEFTE GENÇLER VAR
Kaan, “Gençler hedef alınarak, tabiri caizse nokta atışıyla, onları can evinden vuracak pazarlama yöntemleri kullanılarak sunulan bahis ve şans oyunları, her geçen gün gözünü daha yükseğe dikiyor” dedi. Çoğu gizli ve üstü kapalı pazarlama teknikleriyle, gençlerin çok para kazanmayı ya da zengin olmayı, hayallerinin ipoteği olarak görmesinin sağlandığını belirten Kaan, “Empoze edilen şu; eğer hayallerin varsa ve onların gerçek olmasını istiyorsan, zengin olmak zorundasın. Bunun en kısa yolu da kumardır. Çünkü hayatın boyunca çalışsan, kazanacağın para seni o hayallere ulaştırma. Maalesef üzülerek görüyoruz ki insanlarımız da bu düşünceyi benimsemeye çok yatkın” dedi.
Kaan, kumarın birçok ağır psikolojik hasarı da beraberinde getirdiğini söyledi. “Masum bir alışkanlık gibi görülen oyunlara bağımlılık, zaman içinde mutlaka bir psikiyatrik hastalığa da kapı aralıyor” diyen Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakınız, kumar oynama yaşının, ülkemizde 15 yaşa kadar düştüğü ve artık kadın erkek ayrımının da kalmadığı ortaya konuyor. Yeşilay tarafından İstanbul özelinde yapılan bir araştırmada, lise öğrencileri arasında online kumar bağımlılığının oranı yüzde 7 olarak belirlenmiştir. Bunlar çok vahim ve tedirgin olmamız için yeterli rakamlar. Zekasının, hayat enerjisinin en yüksek noktalarda olduğu çağda, 15 yaşındaki bir genç neden kumara meylediyor, bunu etraflıca düşünmemiz gerekiyor. Büyük bölümü Müslüman olan bir ülkede, İslam’ın kati suretle yasakladığı bir konu, nasıl oluyor da bu kadar kabul görüyor, ciddi anlamda tartışmamız lazım.”
YÜKSELİŞE GEÇTİ
UTESAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Develioğlu ise “Köklü bir geçmişe sahip Türk toplumunda kumarın bu denli yükselişte olmasının sebeplerini, yalnızca bizim dışımızdaki etkenlerde aramamalıyız. Bu durumun ortaya çıkmasının nedenlerini ve o nedenleri tamamıyla ortadan kaldırmanın yollarını artık ortaya koyup etraflıca tartışmalıyız” ifadelerini kullandı. Develioğlu ayrıca ‘Kumar ve Türevleri Raporu”nun Cumhurbaşkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarıyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.
Toplantıya UTESAV Mütevelli Heyeti Heyeti Üyesi Yusuf Cevahir (soldan) UTESAV Başkanı Mehmet Develioğlu ve UTESAV Mütevelli Heyeti Üyesi Doğan Alperen katıldı.
İddaa’da yaş aralığı 18-27
İddaa, piyango ve at yarışlarının en çok bilinen şans oyunları çeşitlerinden olduğu aktarılan raporda, “Başta futbol olmak üzere basketbol ve voleybol gibi sportif müsabakaların sonuçlarının tahmin edilmesine yönelik oynanan şans oyununun ülkemizdeki ismi olan İddaa oynayanların yarısından fazlasını 18 ila 27 yaş aralığındakiler oluşturmaktadır. Benzer şekilde İddaa oynayanların yüzde 42,2’lik kısımla işçilerin ve bu grubu yüzde 23.6 ile öğrencilerin izlemesi meselenin ciddiyetini göstermektedir.” bilgisi paylaşıldı.
Gurbetçiler kumar batağında
Raporda, Avrupa’da yaşayan Türk toplumunun kumar sorununa da değinildi. Hem Avrupa’da hem tüm dünyada ailenin temellerini yıkan en önemli unsurlardan bir tanesinin de kumar bağımlılığı olduğu bildirilen raporda, şunlar kaydedildi: “Nitekim Avrupa’da birçok Türk ailesinin boşanma sebeplerinin arasında kumar ilk başlarda yer alıyor. Türk ailelerinde boşanma oranı yüzde 8.1. Avrupa’ya geldikten sonra ise bir boşluğa düşüyorlar. Sosyalleşmek adına kendilerini Türk kahvelerine atıyorlar. Fakat bu kahvelerin Türkiye’dekilerle en önemli farkı, buralarda kahve ve çay içilmesinden çok kumar oynanması.”
Piyangodaki ‘Milli’ ibaresi kaldırılmalı
MÜSİAD tarafından açıklanan ‘Kumar ve Türevleri Raporu’nda, kumar ve türevlerinin dini açıdan nasıl ele alındığı üzerinde detaylı olarak durulurken, piyango ve şans oyunlarında ‘Milli’ ibaresinin kullanılmaması gerektiği bildirildi. Raporda, “Milli Piyango, Spor Toto, At Yarışı, İddaa, Sayısal Loto, Hemen Kazan, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto gibi kumarın türevi olarak tanımlanabilecek oyunlar fıkıh kitaplarımızdaki kumar tanımına uygun düşmektedir. Kumarın şans, talih, bahis oyunları gibi daha kabul edilebilir ve masum görünen isimlere büründürülmesi, kumar oynayanların oynadıklarını kumar olarak algılamamalarına ve kumar alışkanlığının yayılmasına yol açmaktadır” denildi.
OKUL İSİMLERİ KALKSIN
Raporda şans, bahis ve talih oyunları adı altında kumarın meşru ve yasal gösterilmesine son verilmesi gerektiği belirtilerek “Milli Piyango İdaresi’nin başındaki ‘milli’ ibaresi kaldırılmalıdır. Kumar türevleri olarak sayılacak oyunların üzerinde ‘Bu Bir Kumardır’ ibaresi yer almalıdır.” önerisinde bulunulurken, okul adlarında yer alan ‘Milli Piyango’ ibaresinin okulu Milli Piyango İdaresi yapsa dahi çıkartılması ve okul isimlerinin değiştirilmesi gerekti ifade edildi.
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