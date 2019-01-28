‘Kumaştan Hayaller’ kanserli çocuklara umut taşıyor

Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) destek olmak üzere bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Kumaştan Hayaller projesi kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, protokol imzalanan il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiliyor. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor.

Türkiye’nin dört bir yanındaki DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerden elde edilecek gelir ile KAÇUV projeleri desteklenecek.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA TAŞIYACAĞIZ”

Uzun soluklu ve sürdürülebilir bir yapıda oluşturulan sosyal sorumluluk projesi ‘Kumaştan Hayaller’ ile kanser tedavisi gören çocuklar için farkındalık yaratılması hedefleniyor. Aynı proje kapsamında kullanılmayan veya üretim fazlası kalan kumaş ve aksesuarın geri dönüşümü de sağlanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Ülkemizin ekonomik ve beşerî olarak kalkınması için her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirerek bu yöndeki girişimlere destek olmaya özen gösteriyoruz. Kumaştan Hayaller projesinin de bu anlamda örnek bir model oluşturacağına inanıyoruz. Projenin ilk etabını Küçükçekmece ve Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle yaptığımız protokoller kapsamında İstanbul’da başlattık. ÖzdilekPark İstanbul AVM’deki mağazamızda ürün satışlarımız devam ediyor. Elde edilen tüm gelir Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) projelerini desteklemek adına kullanılıyor. Amacımız; Kumaştan Hayaller projesini Türkiye’nin dört bir yanına taşımak ve daha fazla umut taşımak. Bu amaçla projemizi sırasıyla Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Sivas, Samsun ve Diyarbakır gibi illerimize de taşıyıp, yaygınlaştırmayı planlıyoruz” dedi.

“ATIL KUMAŞLAR ÇOCUKLARIMIZA UMUT OLUYOR”

KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız ise şöyle konuştu: “Türkiye’de her yıl yaklaşık 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konuluyor. Bu rakam nükslerle birlikte 5 bine yaklaşıyor. Vakıf olarak bizim temel amacımız maddi sorunlar nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak ve kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması. DeFacto ile çocuklarımız ve ailelerinin bu zorlu tedavi sürecindeki koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak adına yürüttüğümüz çalışmalara destek sağlayacak oldukça kıymetli bir iş birliği gerçekleştirdik. Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimiz atıl kumaşları kullanarak kendi tasarımlarını çocuklarımıza umut olacak ürünlere dönüştürdüler. Hem öğrencilerimizin gösterdiği ilgiden hem de bu işbirliğinin eğitimden sağlığa, birçok farklı alanda farkındalık yaratacak bir sosyal sorumluluk projesine dönüşmesinden dolayı çok mutluyuz. Tedavi gören çocuklarımızın hayallerine umut oldukları için DeFacto’ya teşekkür ediyoruz.”