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Ekonomi

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat hesabında tüzel kişiler açısından değişiklik yapıldı.

30 Eylül 2022 Cuma 00:34 - Güncelleme:
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik
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Kur korumalı mevduat sisteminde tüzel kişiler için yapılan değişiklikle 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte döviz hesabı Türk lirasına çevrilebilecek.

31 ARALIK 2021 TARİHİNDE BAŞLAMIŞTI

Tüzel kişilerin kur korumalı mevduat sistemine dahil olmasını sağlayan düzenleme, 31 Aralık 2021 tarihinde bankalarda bulunan döviz hesapları için geçerli olacak şekilde başlamıştı.

Daha sonra bu süre 30 Haziran tarihine kadar olan hesaplar şeklinde değiştirilmişti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla süre 30 Eylül'e uzatıldı.

  • mevduat hesabı

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