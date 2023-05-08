Kur korumalı mevduatta 137 milyar liralık artış: Rakam iki trilyon lirayı geçti

Bu yılın başında 1.37 trilyon lira seviyesinde olan KKM hesapları mart ayından sonra hızla arttı. KKM ilk olarak aralık 2021 tarihinde kurdaki atak sonrası devreye girdi. Önce bireysel müşterilere tanınan KKM daha sonra tüzel kişilere de tanındı. Bu yılın başından itibaren KKM hesaplarına yönelik çeşitli adımlar atıldı.

Dövizden dönüşümlü olan KKM'lerde tavan 26 Ocak'ta kaldırıldı. Mart ayının sonlarında Merkez Bankası Döviz yükümlülüğü olan şirketlere en az 1 ay vadeli olmak üzere döviz veya Türk lirası mevduat ve katılım hesabı açma imkânı getirdi. Bir gün sonra da 31 Mart günü KKM hesaplarına uygulanan Türk lirası faiz üst sınırı kaldırıldı. Böylece politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona ermiş oldu.

BANKALAR KENDİ BELİRLİYOR

Dünya Gazetesi'ndeki habere göre; Bankalar 31 Mart tarihine kadar politika faizinin üst sınırını kullanıyorlardı. Politika faizi yüzde 8.5. Artı 3 puan verildiğinde KKM uygulamasında verilebilecek en yüksek faiz yüzde 11.5 oluyordu. Bankalar şimdi kendileri belirliyor.

Mart ayından sonra KKM hesaplarında hızlı bir Artış görüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 3 Mart tarihinde 1 trilyon 577 milyar lira olan KKM hesapları, mart ayının sonunda 1 trilyon 701 milyar liraya yükseldi.

7 Nisan tarihli haftada 1 trilyon 776 milyar liraya yükselen KKM hesapları, 14 Nisan tarihli haftada 1 trilyon 890 milyar lira 20 Nisan tarihli haftada 1 trilyon 979 milyar lira, 28 Nisan tarihli haftada ise 2 trilyon 117 milyar liraya yükseldi. 3 Mart ile 28 Nisan tarihleri arasında KKM hesaplarındaki artış 540.4 milyar lira oldu. KKM hesaplarında haftalık bazda 137.8 milyar liralık artış yaşandı.