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Ekonomi

Kurban alırken ileri tarihli EFT oyununa dikkat!

Polis ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarını dolaşarak vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Polis, ileri tarihli EFT oyununa dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

IHA1 Haziran 2024 Cumartesi 11:55 - Güncelleme:
Kurban alırken ileri tarihli EFT oyununa dikkat!
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında dolandırıcılık olaylarına karşı 1763 broşür dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi. Polis; ileri tarihli EFT oyununa dikkat çekerek, "Hesaba paranın düştüğüne emin olun. Parayı hesabınızda görünce hayvanı teslim edin. Ayrıca elden ödemelerde sahte paraya dikkat edilmeli" uyarılarında bulundu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Yunus timleri ve Toplum Destekli Polislerin de katıldığı bilgilendirme faaliyeti 5 ayrı kurban pazarında gerçekleşti.

Polisler, kurban bayramı öncesi hayvan satıcılarının mağduriyet yaşamaması için kurban pazarlarına giderek bilgilendirme faaliyeti yaptı. Polisler esnafa 1763 adet broşür dağıttı.

Hayvan satıcıları ise polisin uyarılarına teşekkür ettiler.

Öte yandan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında sivil polislerin dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtekarlık olaylarına karşı görev yapacağı öğrenildi.

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