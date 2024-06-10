Kurban Bayramı öncesi SYDV'lere 847,6 milyon TL ek kaynak

Bakan Göktaş, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesi gıda yardımı amacıyla SYDV'lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını bildirdi.

Dini bayramlar öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yılda iki kez destek verdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Bu kapsamda geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda aktardığımız kaynağın ardından şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 847,6 milyon TL ek kaynak aktardık" dedi.

DİNİ BAYRAMLAR ÖNCESİNDE TOPLAM 6,8 MİLYAR TL GIDA DESTEĞİ VERİLDİ



Kurban Bayramı öncesinde aktarılan kaynağın hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Bakan Göktaş, 2015 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde vatandaşlara sağlanan gıda destek tutarının ise 6,8 milyar TL olduğunu belirtti.