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Kurban Bayramı’nda 35 milyar liralık ekonomi oluşacak

10 milyon kişinin seyahate çıkacağı Kurban Bayramı’nda, 35 milyar liralık dev bir ekonomi oluşacak. Hazır giyim, turizm, gıda ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektör emekli ikramiyelerinin de katkısıyla rahat bir nefes alacak.

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Okulların açılmasından önceki en önemli tatil hareketinin yaşanacağı Kurban Bayramı, pek çok sektöre can suyu olacak. Perakendeciler yaz koleksiyonlarından ellerinde kalan ürünleri yazlık beldelerdeki mağazalarında indirimli fiyata eritmeye hazırlanırken, turizm sektörü ise en hareketli dönemlerinden birini geçirecek. Yazlıklarının yanı sıra otel ve pansiyonlarda konaklamak üzere 4.5 milyon kişi sahillere akın ederken, 5.5 milyon kişi de bayramı memleketinde geçirmek için yola çıktı. 10 günlük süreci kapsayan bayram döneminde konaklama, yemeiçme ve ulaşım harcamalarının toplam 10 milyar TL'lik ekonomi oluşması bekleniyor. 8-9 Ağustos'ta 1.000 liralık ikramiyeleri hesaplarına yatan emeklilerin bu dönemde yapacağı harcamaların pozitif etkisiyle, yaklaşık 200 sektörün toplam 35 milyar liralık ciro elde etmesi öngörülüyor.
 
İKRÂMİYE PİYASAYA DÖNECEK
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı döneminde ülke genelinde 25 milyar liralık ciro yaratılacağını söyledi. Yemeiçmeden tekstile, turizmden perakendeye kadar hemen hemen bütün sektörlerin bu hareketten olumlu etkileneceğini ifade eden Palandöken, "Geçen yıla göre bu yıl cirolarda yüzde 20'nin üzerinde artış bekliyoruz. Emekli ikramiyeleri de piyasaya dönecek" dedi.
Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise, "Sahil beldelerindeki mağazaların satışlarında büyük artışlar öngörüyoruz. Markalar, yazlık giyim stoklarını indirimli satışlarla bu mağazalarında eritecek. Kurban Bayramı'nın yaz döneminin son büyük satış hamlesi olacağını söylemek mümkün" değerlendirmesini yaptı. Öncel, geçen yıla göre satışlarda yüzde 25'lik artış öngördüklerini ifade etti.
 
DOLULUK 90'IN ÜSTÜNDE
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram döneminde tatil satışlarının ortalama 4 gece, 5 gün olarak şekillendiğini belirterek, "Bu dönemde daha çok Antalya, Bodrum, Kuşadası, Marmaris ve Çeşme öne çıktı. Kıbrıs'a da yoğun bir talep var" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, bayram dönemi için yurtdışından çok ciddi bir talep olduğunu aktardı. Hali hazırda tesislerde dolulukların yüzde 90'ın üzerine çıktığını anlatan Ayık, "Bayram haftası bu oran yüzde 100'e ulaşacak. Hemen hemen tüm bölgelerde ciddi bir hareketlilik bekliyoruz" diye konuştu.
 
(Sabah)

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