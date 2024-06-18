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Ekonomi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yeni bir rekora imza atıldı! Bakan Bayraktar duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 16 Haziran'da gün içinde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 44'ü aşarak rekor kırdığını bildirdi.

AA18 Haziran 2024 Salı 10:57 - Güncelleme:
Kurban Bayramı'nın ilk gününde yeni bir rekora imza atıldı! Bakan Bayraktar duyurdu
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Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününde güneş enerjisinden elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti.

Bakan Bayraktar, "16 Haziran günü toplamda 682 bin 223 megavat elektrik ürettik. Bunun 109 bin 501'i güneş enerjisinden karşılandı." bilgisini paylaştı.

Günün tamamında güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 16,05 olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Gün içinde bu oran yüzde 44'ün üzerine çıkarak bu alanda bir rekora imza atıldı. Yine günün tamamında yenilenebilir kaynakların elektrik üretimi içindeki payı yüzde 63, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 78,4 olarak gerçekleşti."

- HER YIL 3 BİN 500 MEGAVAT GÜNEŞ KURULU GÜCÜ HEDEFİ

Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın son açıklanan kurulu güç istatistiklerinde Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünya ilk 11'ine girdiğini, Avrupa'da da 5'inci sırada olduğunu anımsatarak, "Önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi kurulu gücünü devreye alarak bu alanda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu hedefe ulaşmak için zaman zaman kapasite tahsisleri yaptıklarını kaydeden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını, enerji dönüşümümüzde olmazsa olmaz olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda temiz enerji yolculuğumuza ara vermeden devam edeceğiz."

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