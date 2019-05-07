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'Küre’nin atığından 270 milyon dolar gelecek'

Kastamonu’nun Küre ilçesindeki Eti Bakır Tesisleri, 270 milyon $’lık atığı ekonomiye kazandıracak. Atıklar başka bir tesiste işlenecek, böylece ithalatın önü de kesilmiş olacak. 

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Özelleştirmede Türkiye’nin başarı öyküsü olarak gösterilen ve aradan geçen 15 yıllık sürede 650 milyon dolarlık yatırım yapılan Eti Bakır şimdi de Küre Tesisleri’nde büyük bir dönüşüme imza attı. Eti Bakır’ın Kastamonu’daki Küre Tesisleri’nden çıkan ve atık barajında bekletilen malzeme artık Mazıdağı’nda yılda 270 milyon dolara dönüşecek. Bu yıla kadar fabrikadan çıkan atığı atık barajında stokladıklarını ifade eden Eti Bakır Küre Yeraltı Proje ve Maden Müdürü Kazım Küçükateş, 2019 itibarıyla sıfır atık politikasına geçtiklerini anlattı. 

GÜBRE ÜRETİLECEK

Küçükateş “Mardin Mazıdağı’nda 1.2 milyar dolar yatırımla kurduğumuz Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri ile Küre madeninde bakır cevheri yanında elde ettiğimiz, kobalt cevheri de ekonomiye kazandırılıyor. Daha önce değerlendirilemeyen maden atıkları da içinde çinko, demir, bakır gibi değerli madenler barındırmaktadır. Metal geri kazanımı sırasında ortaya çıkan sülfürik asidi, bölgeden elde ettiğimiz fosfat ile değerlendirerek yılda 500 bin ton DAP veya müdahili fosfatlı gübre üretimi yapacağız” diye konuştu. 

Tesisler ihtiyacın % 20’sini karşılıyor

Eti Bakır’ın Türkiye’de cevherden izabe bakır üretimi yapan tek tesis konumunda bulunduğunu ve bu tesis ayakta kalmasaydı, Türkiye bakır ihtiyacının tamamını ithal etmek zorunda kalacağını belirten Küçükateş, “Ülkemizin yıllık bakır ihtiyacı 435 bin ton, parasal olarak değeri 3 milyar doların üzerinde. Eti Bakır şu anda ülke ihtiyacının 75 bin tonunu karşılamaktadır. Bu da yaklaşık yüzde 20’sine denk gelmektedir. Parasal anlamda bakarsak yılda yaklaşık 550 milyon doların üzerinde dövizin yurt içinde kalması anlamına gelmektedir” dedi.

650 bin ağaç dikilecek 

Eti Bakır Tesisleri için yürütülen teknoloji yatırımlarının yanı sıra çevre yatırımları gerçekleştirmeye de aynı şekilde özen gösterdiklerini anlatan Küçükateş  “Eti Bakır, Samsun, Küre ve Murgul tesislerinde şu ana kadar 2 milyon 900 bin metrekare alan 8 milyon dolar harcamayla rehabilite edilerek 900 bin ağaç dikildi. Rehabilitasyonu devam eden 1 milyon 250 bin m2 önümüzdeki sene sonuna kadar 650 bin ağaç daha dikeceğiz” diye konuştu.

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