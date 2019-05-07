'Küre’nin atığından 270 milyon dolar gelecek'

Özelleştirmede Türkiye’nin başarı öyküsü olarak gösterilen ve aradan geçen 15 yıllık sürede 650 milyon dolarlık yatırım yapılan Eti Bakır şimdi de Küre Tesisleri’nde büyük bir dönüşüme imza attı. Eti Bakır’ın Kastamonu’daki Küre Tesisleri’nden çıkan ve atık barajında bekletilen malzeme artık Mazıdağı’nda yılda 270 milyon dolara dönüşecek. Bu yıla kadar fabrikadan çıkan atığı atık barajında stokladıklarını ifade eden Eti Bakır Küre Yeraltı Proje ve Maden Müdürü Kazım Küçükateş, 2019 itibarıyla sıfır atık politikasına geçtiklerini anlattı.

GÜBRE ÜRETİLECEK

Küçükateş “Mardin Mazıdağı’nda 1.2 milyar dolar yatırımla kurduğumuz Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri ile Küre madeninde bakır cevheri yanında elde ettiğimiz, kobalt cevheri de ekonomiye kazandırılıyor. Daha önce değerlendirilemeyen maden atıkları da içinde çinko, demir, bakır gibi değerli madenler barındırmaktadır. Metal geri kazanımı sırasında ortaya çıkan sülfürik asidi, bölgeden elde ettiğimiz fosfat ile değerlendirerek yılda 500 bin ton DAP veya müdahili fosfatlı gübre üretimi yapacağız” diye konuştu.