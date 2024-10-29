İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2024 Salı / 26 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2979
  • EURO
    37,1137
  • ALTIN
    3050.24
  • BIST100
    8945.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Boykotlar sonrası McDonald's'ın küresel satışları geriledi
Ekonomi

Boykotlar sonrası McDonald's'ın küresel satışları geriledi

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle küresel boykot uygulanan ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 azalırken, üst üste 2'nci çeyrekte düşüş kaydetti.

AA29 Ekim 2024 Salı 16:47 - Güncelleme:
Boykotlar sonrası McDonald's'ın küresel satışları geriledi
ABONE OL

McDonald's, 2024'ün üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 azaldı. Böylece şirketin satışlarında üst üste ikinci çeyrekte düşüş kaydedildi.

McDonald's ürünlerinde koli basili skandalı! Onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 0,3 artarken, "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları yüzde 2,1 ve franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 3,5 düştü.

FRANSA VE İNGİLTERE SATIŞLARI DÜŞTÜ

Bilanço açıklamasında, "Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve Çin'deki olumsuz karşılaştırılabilir satışlar, Latin Amerika'daki karşılaştırılabilir olumlu satışlarla dengelendi." değerlendirmesi yer aldı.

McDonald's, Fransa ve İngiltere'de de satışlarının düştüğünü bildirdi.

ŞİRKETİN NET KARI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 3 AZALDI

McDonald's'ın geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 6,87 milyar dolar oldu. Şirketin geliri, bu dönemde 6,82 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte yüzde 3 azalışla 2,26 milyar dolara geriledi. Şirket geçen senenin aynı döneminde 2,32 milyar dolar kar elde etmişti.

McDonald's'ın satışları çakıldı

Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 3,17 dolar olan şirketin hisse başına karı da 2024'ün ayını döneminde 3,13 dolara geriledi.

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda dikkatli olmaya devam ettiğini belirtti.

KÜRESEL BOYKOTLARIN HEDEFİ OLDU

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın finansal sonuçları, geçen yılın son çeyreğinden itibaren olumsuz etkilenmişti.

Restoran zincirinin geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki satışları gerilemişti.

McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşmüştü.

Şirketin küresel satışları üçüncü çeyrekte de yüzde 1,5 ile son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmiş oldu.

McDonald's, geçen hafta bazı restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisinin tespit edilmesinin ardından hisselerinde sert kayıplar yaşamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.