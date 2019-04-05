16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6146
  • 6,3084
  • 232.736
  • 98.742
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam raporuna odaklandı

Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki veriler takip edilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentilerin hafif altında kalması sonrası teknoloji hisseleri dışındaki pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,64 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,21 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 düşüş kaydetti.

Avrupa pay piyasalarında Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel dün "Almanya tarafı adına söyleyebilirim ki en son saate kadar anlaşmasız Brexit’i önlemek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanırken, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ise Brexit konusundaki her ertelemenin ileriye dönük inanılır ve gerçekçi bir yol içermesi gerektiğini kaydetti.

Almanya'da dün açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerin çok altında kalmasına karşın DAX endeksi yüzde 0,28 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 düşüş kaydetti.

HİNDİSTAN MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Bugün ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Hindistan Merkez Bankasının dün beklentiler doğrultusunda faiz indirimine gitmesi sonrası bugün Sensex endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Çin'de resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmiyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, banka pay piyasaları öncülüğünde ralli yapan BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,13 yükselişle 98.337 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,6 düşüşle 5,5923'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6120 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un gelişmekte olan ülkelerle ilgili analistlerle gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'de borç çevirme konusunda kısa vadede önemli bir risk görülmediğinin kaydedilmesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Türkiye’de sorunlu krediler alanındaki çalışmalarını derinleştireceği açıklamasının bankacılık hisselerini desteklediğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.300 ve 100.700 seviyelerinin direnç, 97.000 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 İngiltere mart ayı konut fiyatları

15.30 ABD, mart ayı tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar

17.00 Türkiye, mart ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri 

Hindistan ABD´den 24 adet helikopter alacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YSK Başkanı Güven'den son dakika seçim açıklaması

YSK Başkanı Güven'den son dakika seçim açıklaması

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

İstanbul'un bazı ilçelerinde oyların sayımına ilişkin Güven'den açıklama

İstanbul'un bazı ilçelerinde oyların sayımına ilişkin Güven'den açıklama

Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5,2 büyüklüğünde deprem

HDP doğuda sandığa gömüldü

HDP doğuda sandığa gömüldü

Evrenin büyüleyici görüntüleri

Evrenin büyüleyici görüntüleri

'Büyük göç' başladı!, İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda

'Büyük göç' başladı!, İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda

'ABD her seçimde yaptığını tekrarladı'

'ABD her seçimde yaptığını tekrarladı'
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li yeni başkandan şehidimize büyük saygısızlık

CHP´li yeni başkandan şehidimize büyük saygısızlık

İşte F-35 krizinin bilinmeyenleri

İşte F-35 krizinin bilinmeyenleri

'Büyük göç' başladı!, İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda

'Büyük göç' başladı!, İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda

200 milyon yıllık! Salyangoz sandılar bakın ne çıktı

200 milyon yıllık! Salyangoz sandılar bakın ne çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA