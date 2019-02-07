Küresel piyasalar BoE'ye odaklandı

ABD'de dün açıklanan dış ticaret açığının beklentilerin altında kalması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin pozitif söylemlerine karşın pay piyasalarında düşüşler görüldü. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

Dün akşam bir konuşma yapan Fed Başkanı Powell, ekonominin beklentileri doğrultusunda, iyi yönde ilerlediğini belirterek, enflasyonun hedefe yakın, istihdam piyasasının güçlü olduğunu dile getirdi. Powell'ın açıklamaları sonra dolar endeksinin yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Dün yüzde 0,31 artışla 96,4'e çıkan dolar endeksi, böylece yükselişini üst üste 5'inci işlem gününe taşıdı.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmelerinin gölgesinde bugün açıklanacak BoE'nin faiz kararı takip edilecek. BoE'nin para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmezken, büyüme ve enflasyona ilişkin güncellenecek beklentileri ve Brexit sürecine ilişkin verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Dün Almanya'da açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerin altında kalması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Analistler, bugün ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile yapacağı görüşmelerden çıkacak haberlerin de izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bugün Çin ve Hong Kong piyasalarında yeni yıl tatilinin devam etmesi nedeniyle açık olan Asya piyasalarında düşük işlem hacimli bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti. Hindistan'da ise merkez bankasının faiz kararı öncesinde yükseliş eğilimini sürdüren Sensex endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 37.083 puan seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, BIST 100 endeksinin hafta başından bu yana içinde bulunduğu dar bant içindeki dalgalı seyrini devam ettirdiği görüldü. Endeks, günü yüzde 0,13 artışla 102.584 puandan tamamlarken, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 5,2158'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2290 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise BoE ve Hindistan Merkez Bankası'nın kararları ile açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TARİF EDİLECEK VERİLER ŞÖYLE:

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE faiz kararı

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.30 Türkiye, ocak ayı Hazine nakit dengesi