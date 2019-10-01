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Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, ticaret savaşı gelişmeleri ve siyasi endişelerle karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek

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ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil süreci siyasi endişelere neden olsa da dün yetkililerden gelen açıklamalar, Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi, "Ukrayna görüşmesi" konusunda ifadeye çağırırken, The New York Times gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile son dönemde yaptığı bir telefon görüşmesinde, Rusya soruşturması konusunda yardım istediği iddia edildi.

Konuyla ilgili gelişmeler gündemi meşgul ederken, gelecek hafta Çinli yetkililerin ABD'ye gelmesiyle hareketlenecek ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle piyasalarda pozitif bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 değer kazandı.

Avrupa tarafında, İngiltere'de muhalefet partilerinin, hükümetin anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini engellemeye dönük iş birliği müzakereleri devam ederken, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin dün başlayan kongresinden gelebilecek açıklamalar bekleniyor.

İngiltere'de dün açıklanan ikinci çeyrek GSYH verisinin yüzde 1,3 artışla beklentileri aşması ve Avro Bölgesi'nde işsizliğin yüzde 7,4 ile tahminlerin altında kalmasına karşın borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 düşüş kaydetti.

Japonya'da bugün açıklanan Tankan büyük işletmeler imalat endeksinin beklentilerin üzerine çıkması ve işsizliğin de yüzde 2,2 ile tahminlerin altında kalmasının ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Çin ve Hong Kong'da ise resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 10 yükselen banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı. Endeks, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 105.033 puandan günü tamamladı. Dün yüzde 0,4 azalışla 5,6489'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6570 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, 102.500'ün ise kısa vadeli destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, dolar/TL'de 5,65-5,70 bandının takip edildiğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro Bölgesi, eylül ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, eylül ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.45 ABD, eylül ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı inşaat harcamaları

 

 

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